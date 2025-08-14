The Swiss voice in the world since 1935
موسكو وكييف تتبادلان 84 أسير حرب من كل طرف

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تبادلت موسكو وكييف 84 أسير حرب من كل طرف، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس، عشية قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب ستبحث مسألة النزاع في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان “عاد 84 عسكريا روسيا من الأراضي الواقعة تحت سيطرة نظام كييف. في المقابل، تمّ تسليم 84 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية”.

بدورها أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود الوساطة الـ16 التي قامت بها بين البلدين.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن “خالص شكرها للبلدين الصديقين على تعاونهما في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية ما يعكس تقديرهما لحرص دولة الإمارات على بذل كل ما من شأنه دعم المساعي الرامية لحل الأزمة بين البلدين”.

ويشكل تبادل أسرى الحرب وجثث العسكريين، أحد المجالات القليلة التي ما زالت كييف وموسكو تتعاونان فيها، بعد أكثر من ثلاثة أعوام على بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وأجرى الطرفان عمليات تبادل عدة هذا العام شملت آلاف الأسرى، كانت ثمرة مباحثات مباشرة عقداها في ثلاث جولات في مدينة اسطنبول التركية بين أيار/مايو وتموز/يوليو.

