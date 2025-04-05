موظفة مؤيدة للفلسطينيين تقاطع كلمة مسؤول في مايكروسوفت بسبب الإبادة في غزة

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(رويترز) – قاطعت موظفة مؤيدة للفلسطينيين كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت مصطفى سليمان احتجاجا على علاقات الشركة مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال احتفال أقامته مايكروسوفت في ريدموند بواشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها.

قالت ابتهال أبو السعد الموظفة في مايكروسوفت في أثناء مقاطعة كلمة سليمان “أنت من تجار الحرب. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية”. وكان سليمان يتحدث في كلمته عن منتج للشركة للمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ورد سليمان على الموظفة قائلا “أسمع احتجاجك، شكرا لكي”. ثم جرى إبعاد الموظفة عن المكان.

وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا العام عن استخدام نماذج ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت وأوبن إيه آي في إطار برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال حرب إسرائيل في كل من غزة ولبنان.

وواجهت شركات ومؤسسات تعليمية أخرى احتجاجات على علاقاتها مع إسرائيل في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي.

ونقل موقع “ذا فيرج” للأخبار التقنية عن رسالة بريد إلكتروني أرسلتها ابتهال أبو السعد إلى موظفي مايكروسوفت الآخرين لتبرير احتجاجها.

وأكدت مايكروسوفت أنها وفرت العديد من السبل لسماع جميع الأصوات بطريقة لا تتسبب في انقطاع العمل.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ابتهال أبو السعد قولها إنها لم تتمكن هي ومحتج آخر من الدخول إلى حساب العمل الخاص بكل منهما في أعقاب الاحتجاج.