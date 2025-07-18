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ميرتس يتوقع مفاوضات صعبة جدا بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي

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توقع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة مفاوضات “صعبة جدا” بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، بعدما اعتبرت برلين أن مقترح المفوضية الأوروبية غير مقبول. 

وأجاب الزعيم المحافظ على سؤال صحافي حول مقترح ميزانية بروكسل للفترة بين 2028 و2034 قائلا “سنواجه مفاوضات صعبة جدا بدءا من العام المقبل”. 

وكشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء خطة مالية بقيمة تريليوني يورو، تشمل موارد إضافية للتنافسية والدفاع. 

وقال ميرتس “تموّل ألمانيا حوالى ربع الميزانية الأوروبية، لذا فإن إمكاناتنا لبذل المزيد محدودة جدا”. 

كما جدد رفضه النظر في دين مشترك جديد لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بحسب ما طالبت بعض الدول، على غرار الخطة التي اعتمدت لإنعاش اقتصاد القارة في مواجهة الجائحة. 

واضاف ميرتس “يجب ألا يصبح الاستثناء هو القاعدة، ويجب ألا يؤدي إلى استثناءات أخرى”.

وفي رد فعل أولي على خطة المفوضية، اعتبرت الحكومة الألمانية أنه من “غير المقبول”  إقرار “زيادة كبيرة على ميزانية الاتحاد الأوروبي، في وقت تبذل كل الدول الأعضاء جهودا كبيرة لتعزيز ميزانياتها الوطنية”. 

كما تعارض برلين فكرة فرض ضرائب إضافية على الشركات والتي اقترحتها المفوضية الأوروبية لإيجاد مصادر تمويل جديدة.

سمك/س ح/ب ق

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