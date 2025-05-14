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ميرتس يقول على إسرائيل إعادة الرهائن أحياء

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برلين (رويترز) – قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الأربعاء إن ألمانيا ترغب في عودة الرهائن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة بمن فيهم الألمان أحياء، مضيفا أن على إسرائيل مراعاة ذلك في عملياتها العسكرية في القطاع.

وعندما سُئل ميرتس عما إذا كانت ألمانيا ستنفذ مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إنه من حيث المبدأ، ينبغي أن يكون من الممكن لمن يشغل منصب رئيس وزراء إسرائيل زيارة ألمانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في برلين أنه سيتم توضيح كيفية حدوث ذلك عند الضرورة، مشيرا إلى أنه لا توجد زيارات ثنائية مزمعة له أو لنتنياهو حاليا.

وأضاف ميرتس أن الدعم المالي المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشروط بإصلاح المنظمة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية