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ميقاتي يندد بضربتين على جنوب لبنان ويدعو لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل

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بيروت (رويترز) – ندد رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالضربتين الإسرائيليتين على جنوب لبنان يوم الثلاثاء وقال إنهما تشكلان “انتهاكا إضافيا  للسيادة اللبنانية وخرقا فاضحا لترتيب وقف إطلاق النار”.

وذكر بيان صادر عن مكتب ميقاتي أنه أجرى اتصالا برئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز وطالبه “باتخاذ موقف حازم لضمان تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

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