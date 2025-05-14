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ميلوني تحث نتنياهو على احترام القانون الدولي في غزة

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روما (رويترز) – قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الأربعاء إن إسرائيل يتعين عليها احترام القانون الدولي في عمليتها العسكرية في غزة، ووصفت الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني بأنه يزداد “مأساوية وبلا مسوغ”.

واجتاحت إسرائيل غزة بعد الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على تجمعات سكانية في جنوبها يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وأعلنت في الآونة الأخيرة عن خطط لشن هجوم موسع لإلحاق الهزيمة بحركة حماس.

وقالت ميلوني في جلسة استجواب بمجلس النواب الإيطالي “تحدثت إلى رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على مدار الأشهر الماضية في بضع مناسبات، وكانت المحادثات صعبة في الغالب”.

وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة الإسرائيلية قتلت أكثر من 52 ألف فلسطيني. وتقول منظمات إغاثة ووكالات دولية إن الحملة العسكرية تركت غزة على شفا المجاعة.

وقالت رئيس الوزراء الإيطالية “أشرت دائما إلى الحاجة الملحة لإيجاد طريقة لإنهاء أعمال القتال واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهو طلب أجدده اليوم”.

وقال سكان محليون إن إسرائيل كثفت ضرباتها هذا الأسبوع فقتلت عشرات في شمال غزة.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع سياسة نتنياهو في غزة، ووصفها بأنها مخزية. ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي باتهام ماكرون بالتحيز لحماس.

وكانت حكومة ميلوني من أكثر المؤيدين لإسرائيل في أوروبا، لكن أجنحة من ائتلافها الحاكم تشعر بقلق متزايد من الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة والطويلة الأمد.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية