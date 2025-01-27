ميلوني تقلل من أهمية تصريحات ترامب حول غزة

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قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تزور السعودية الاثنين إنها لا تعتقد أن دونالد ترامب لديه “خطة محددة” لإخراج الفلسطينيين من غزة، لكنها رحبت بمناقشة عملية إعادة إعمار القطاع.

قال الرئيس الأميركي السبت إنه يريد من الأردن ومصر استقبال أعداد من مواطني غزة. وأضاف “نتحدث على الأرجح عن مليون ونصف مليون شخص. ونحن بكل بساطة نطهر المنطقة بالكامل. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما”.

ولكن سرعان ما رفض القادة الفلسطينيون وجامعة الدول العربية والأردن ومصر هذه الفكرة.

وقالت ميلوني التي حضرت حفل تنصيب ترامب وتأمل في أن تكون جسرا بين الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، إنها مسألة “معقدة”.

وقالت للصحافيين خلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية “ترامب محق عندما يقول إن إعادة إعمار غزة هي بوضوح أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها، ولكن لتحقيق النجاح، هناك حاجة إلى مشاركة كبيرة من المجتمع الدولي”.

وأضافت “أما بالنسبة لقضية اللاجئين، فلا أعتقد أننا أمام خطة محددة. أعتقد أننا نشهد مناقشات مع الجهات الفاعلة الإقليمية التي تحتاج بالتأكيد إلى المشاركة في ذلك”.

نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة مرارا بسبب الحرب التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال ترامب إن المنطقة أصبحت “مهدمة”. وقال إن نقل سكان غزة يمكن أن يكون “مؤقتا أو طويل الأجل”.

ولكن أي محاولة لإخراج الفلسطينيين من أرضهم تعيد إلى الأذهان ذكرى “نكبة” 1948 عندما نزح مئات الآلاف منهم لدى قيام إسرائيل.

وقالت “هذه مسائل معقدة جدا بالتأكيد، ولكن مناقشتها، حتى على مستوى غير رسمي مع الجهات الفاعلة في المنطقة، تعني في رأيي أننا نريد العمل بجدية على قضية إعادة إعمار غزة”.

تحدثت ميلوني للصحافيين خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية حيث وقعت الدولتان اتفاقيات تعاون وصناعية بقيمة حوالي 10 مليارات دولار (9,53 مليار يورو).

اد/ص ك/لين