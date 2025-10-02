ميلوني تنتقد أسطول الصمود وإضرابا عاما مزمعا

روما (رويترز) – انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أسطول المساعدات الذي اعترضه الجيش الإسرائيلي قبالة غزة، وقالت يوم الخميس إن مهمة النشطاء والإضراب الذي دُعي إليه في إيطاليا دعما لهم لن يقدما شيئا لمساعدة الفلسطينيين.

واعتلت القوات الإسرائيلية عشرات السفن التي تحمل مئات النشطاء، من بينهم حوالي 40 إيطاليا، أثناء محاولتهم اختراق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

ودعت نقابات إيطالية إلى إضراب عام يوم الجمعة تضامنا مع الأسطول، في حين خرجت احتجاجات في عدد من المدن بعد انتشار أنباء في وقت متأخر من يوم الأربعاء عن اعتراض السفن.

وقالت ميلوني للصحفيين “ما زلت أعتقد أن كل هذا لا يعود بأي فائدة على الشعب الفلسطيني”.

وأضافت “من ناحية أخرى، يبدو لي أن ذلك سيجلب الكثير من الإزعاج للشعب الإيطالي”، في إشارة إلى إضراب يوم الجمعة، وكذلك الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يوم السبت والتي تمت الدعوة إليها سابقا.

وفي كلمته أمام البرلمان يوم الخميس، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل حرب غزة.

لكنه أكد أن العمليات الإسرائيلية في غزة تجاوزت الدفاع عن النفس وانتهكت القانون الإنساني وأضاف “غزة ليست حماس. الفلسطينيون ليسوا حماس”.

