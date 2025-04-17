ميلوني في واشنطن لمناقشة الرسوم الجمركية مع ترامب

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تلتقي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دونالد ترامب الخميس في واشنطن آملة أن تُسهم جهودها الشخصية في إقناع الرئيس الأميركي بمقاربة أكثر تساهلا للرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي.

وميلوني، اليمينية المتطرفة التي وصفها ترامب بأنها “زعيمة رائعة” تُشاركه العديد من آرائه المحافظة، أول مسؤولة أوروبية تلتقي ترامب منذ بدء حربه التجارية مع التكتل الأوروبي.

وسعت إلى الحفاظ على علاقاتها مع الزعيم المتقلب المواقف رغم الفوضى الكبرى التي سببتها سياساته الجمركية، ومع انتقادها رسومه البالغة 20% على صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي علقها لاحقا لمدة 90 يوما، ووصفتها بأنها “خاطئة”.

ودعت ميلوني إلى التحلي بالهدوء، وحثت بروكسل على عدم الرد على رسوم ترامب، مُصوّرةً نفسها على أنها الزعيمة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي القادرة على تهدئة النزاع من خلال علاقتها الشخصية مع الرئيس الأميركي.

ومع ذلك، فإن اجتماعها الثنائي مع ترامب المقرر عقده ظهرا في البيت الأبيض، لا يخلو من المخاطر.

وتناولت الصحف الإيطالية الأربعاء احتمال وقوع ميلوني في فخ مماثل للاجتماع في البيت الأبيض في شباط/فبراير مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عندما هاجم ترامب ونائبه جاي دي فانس ضيفهما أمام الصحافيين.

وميلوني حليفة قوية لأوكرانيا وزيلينسكي منذ الغزو الروسي لهذا البلد في 2022. ووصفت مؤخرا هجوم موسكو يوم أحد الشعانين على مدينة سومي بأنه “فظيع وحقير”.

وأقرت ميلوني، الزعيمة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي دُعيت لحضور حفل تنصيب ترامب في كانون الثاني/يناير، بالغموض الذي يُخيّم على زيارتها السريعة.

وقالت مازحةً الثلاثاء “نعلم أننا نمر بفترة صعبة، دعونا نرى كيف ستسير الأمور في الساعات القادمة. لا أشعر بأي ضغط، كما يمكنكم أن تتخيلوا، خلال اليومين المقبلين”.

وأضافت “بالتأكيد، أنا مُدركة لما أمثله، ومُدركة لما أدافع عنه”.

وذكرت الصحف الإيطالية أن أحد أهداف زيارة ميلوني هو تمهيد الطريق للقاء بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وسبق أن قالت ميلوني إن الهدف ينبغي أن يكون إلغاء ما يسمى بالرسوم المتبادلة على المنتجات الصناعية في إطار صيغة “صفر مقابل صفر”، كما طرحتها المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الشهر.

ار/غد/دص