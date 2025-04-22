نائب الرئيس الأميركي يعلن عن تقدّم في المحادثات التجارية مع الهند

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أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الثلاثاء إحراز “تقدّم جيد” نحو إبرام اتفاق تجاري مع الهند، بعد لقائه رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي في نيودلهي.

وتتفاوض واشنطن ونيودلهي بشأن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري من المتوقع أن يمنح الهند إعفاء خلال 90 يوما، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية مرتفعة.

وقال فانس في جايبور، إحدّى محطّات زيارته للهند التي تستغرق أربعة أيام، إنّ “رئيس الوزراء مودي مفاوض صعب، ويصعب انتزاع تنازلات منه”.

وأشار إلى أنّ “هذا أحد الأسباب التي تجعلنا نحترمه”، مضيفا أن “رئيس الحكومة مودي وأنا أحرزنا تقدّما جيدا للغاية في جميع النقاط”.

وأوضح أنّ “حكومتينا تعملان بجهد من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري قائم على الأولويات المشتركة، عبر خلق فرص عمل جديدة وبناء سلاسل توريد مستدامة وضمان الرخاء لعمّالنا”.

وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى شراكة مربحة للجانبين بين دولتين “لديهما الكثير لتقدّمانه لبعضهما البعض”، داعيا نيودلهي إلى شراء المزيد من المعدّات العسكرية الأميركية وتعزيز العلاقات في مجال الطاقة.

وقال “نحن لا نلوم رئيس الحكومة مودي على نضاله من أجل الصناعة الهندية، لكنّنا نلوم القادة الأميركيين السابقين على عدم القيام بالمثل من أجل عمّالنا”.

وأضاف “نحن نعتقد بأنّنا قادرون على حلّ هذه المسألة بما يخدم المنفعة المتبادلة للولايات المتحدة والهند”.

وفي السياق، أكد فانس أنّ الهند يمكنها القيام “بالكثير” لتعزيز العلاقات بين البلدَين في قطاع الطاقة.

وأوضح أنّ “أحد الاقتراحات التي لدي، ربما يتمثّل في النظر في إزالة بعض الحواجز غير الجمركية التي تحول دون الوصول الأميركي إلى السوق الهندية”، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

من ناحية أخرى، رفض فانس الانتقادات التي تتهم دونالد ترامب بإطلاق حرب تجارية. وقال إنّ الرئيس الأميركي “يسعى إلى إعادة التوازن إلى التجارة العالمية، حتى تتمكّن أميركا مع أصدقاء مثل الهند، من بناء مستقبل تستحق شعوبنا العيش فيه معا”.

وتطرّق نائب الرئيس الأميركي إلى “قرن 21 مزدهر ومسالم” إذا تعاون البلدان.

وقال “ولكن إذا فشلنا في العمل معا بنجاح، فإنّ القرن الـ21 قد يكون وقتا مظلما للغاية بالنسبة إلى البشرية جمعاء”.

اسف/ناش/ص ك