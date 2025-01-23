نائب رئيس الإمارات ومساعدة الرئيس الإيراني يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

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بحث نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وشينا أنصاري مساعدة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقات البلدين وسبل تعزيز تعاونهما، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنّ المسؤولين ناقشا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الروضة في مدينة العين تعزيز العلاقات “خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما إلى التنمية المستدامة والازدهار”.

كما استعرض نائب الرئيس الإماراتي مع المسؤولة الإيرانية التي تشغل منصب رئيسة منظمة حماية البيئة ” فرص تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالمجالات البيئية والاستدامة في دولة الإمارات ونظيراتها في إيران بما يدعم رؤية البلدين وأهدافهما في هذا الشأن”.

هت/الح