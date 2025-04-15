نائب رئيس الإمارات يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع المدعي العام لروسيا

afp_tickers

1دقيقة

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المدعي العام لروسيا إيغور كراسنوف والوفد المرافق له، الثلاثاء في قصر الوطن في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت الوكالة أن اللقاء تضمّن “بحث سبل تعزيز العلاقات” بين الإمارات وروسيا و”تطويرها في مختلف المجالات لا سيما القانونية والقضائية منها بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين”.

وحضر اللقاء كل من حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في الإمارات ومحمّد أحمد الجابر سفير الإمارات لدى روسيا، بحسب بيان الوكالة.

بور/الح