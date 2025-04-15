The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

نائب رئيس الإمارات يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع المدعي العام لروسيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، المدعي العام لروسيا إيغور كراسنوف والوفد المرافق له، الثلاثاء في قصر الوطن في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت الوكالة أن اللقاء تضمّن “بحث سبل تعزيز العلاقات” بين الإمارات وروسيا و”تطويرها في مختلف المجالات لا سيما القانونية والقضائية منها بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين”.

وحضر اللقاء كل من حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة في الإمارات ومحمّد أحمد الجابر سفير الإمارات لدى روسيا، بحسب بيان الوكالة.

بور/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية