نائب رئيس مجلس النواب العراقي: إضعاف إيران لن يؤثر سلبا على العراق

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من تيمور أزهري

بغداد (رويترز) – قال محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إن العراق لن يتأثر سلبا بإضعاف نفوذ إيران في الشرق الأوسط في وقت تسعى فيه بغداد لرسم مسارها الدبلوماسي الخاص في المنطقة والحد من قوة الجماعات المسلحة.

وتحدث المندلاوي مع رويترز في مقابلة في الفترة الأخيرة بعد تحولات كبرى في المشهد في الشرق الأوسط شهدت تلقي حلفاء لإيران في المنطقة لضربات قوية منها الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد على يد جماعات من المعارضة المسلحة.

وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة بزيادة الضغط على طهران. وتساند إيران أطرافا وجماعات مسلحة في العراق.

ويحاول العراق، وهو حليف نادر لكل من واشنطن وطهران، تجنب خلخلة استقرار البلاد الهش والتركيز على إعادة البناء بعد حروب وصراعات وأعمال عنف على مدى سنوات.

وقال المندلاوي إن العراق اليوم به استقرار وبدأت الشركات الأجنبية في القدوم. والمندلاوي نفسه رجل أعمال في مجالات منها الفنادق والمستشفيات وخدمات نقل الأموال.

وأضاف من مكتبه في المنطقة الخضراء الحصينة في بغداد أن العراق بدأ يضطلع بدوره الطبيعي بين الدول العربية مشيرا إلى أن إيران دولة جوار تربطها ببلاده صلات تاريخية لكنه قال إن الموقع الجغرافي وعلاقة العراق بالدول العربية أمران منفصلان.

وقال إنه لا يظن أن إضعاف إيران سيؤثر سلبا على العراق.