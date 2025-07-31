نتائج مايكروسوفت فاقت التوقعات بفضل السحابة والذكاء الاصطناعي

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أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت الأربعاء نتائجها للربع الأخير من سنتها المالية، وقد فاق التوقعات إذ تميز بتسارع أكبر في مجالَي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وبلغ صافي الدخل 27,2 مليار دولار، بزيادة قدرها 24 في المئة على أساس سنوي. وبلغ ربح السهم 3,65 دولارات، وهو أفضل بكثير من توقعات المحللين البالغة 3,38 دولارات.

وتُحقق الشركة نتائج باهرة ربعا تلو الآخر، بفعل تنامي قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ نهاية عام 2022.

وللمرة الأولى في تاريخ مايكروسوفت التي شارك بيل غيتس في تأسيسها، تجاوز دخلها الصافي للسنة المالية عتبة المئة مليار دولار (101,8 مليار دولار).

ومع أن السوق تتوقع تباطؤ هذا النمو المتسارع في مرحلة ما، عززت مايكروسوفت نموها ما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.

وسجلت الشركة زيادة بنسبة 27 في المئة في نشاطها في مجال الحوسبة السحابية، وبنسبة 39 في المئة في منصة “أزور” Azure للحوسبة مِن بُعد، وهي أفضل أرقام لها منذ أجرت مراجعة شاملة للطريقة المحاسبية لعرض تقاريرها المالية قبل عام.

وتجاوزت إيرادات الحوسبة السحابية و”أزور” مئة مليار دولار للسنة المالية، أي أكثر من إجمالي إيرادات مايكروسوفت قبل عشر سنوات.

وبلغت إيرادات الفصل المالي الرابع 76,4 مليار دولار، بزيادة قدرها 18 في المئة على أساس سنوي.

وأكدت المديرة المالية إيمي هود خلال مؤتمر عبر الهاتف أن الشركة تعتزم استثمار “أكثر من 30 مليار دولار” في الربع الأول من السنة المالية 2026، الممتد من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا بأن عدد المستخدمين النشطين لأداة المساعَدة “كوبايلوت” القائمة على الذكاء الاصطناعي والمدمجة في نظام التشغيل “ويندوز”، بات يتجاوز مئة مليون شهريا.

تو/ب ح/غ ر