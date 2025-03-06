مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

نتائج متفاوتة لمزاد خُصص بالكامل لأعمال مُبتكرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

اختُتم الأربعاء أول مزاد لدار “كريستيز” مخصص بالكامل لأعمال مُبتكرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بنتائج متفاوتة جدا، على خلفية انتقادات تطال الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية.

ولم تتلق 14 قطعة من بين 34 عُرضت للبيع عروضا كافية أو بيعت بمبلغ أقل من الحد الأدنى للسعر التقديري الذي حددته “كريستيز”، خلال المزاد الذي أقيم عبر الإنترنت واستمر 14 يوما.

وحقق عمل تحريكي لرفيق أناضول، أحد أشهر الفنانين الرقميين في العالم، أفضل سعر (277200 دولار) وأتى أعلى من السعر التقديري.

ولم يُبع عمل للأميركي بيندار فان أرمان رغم أنه كان من أبرز القطع المعروضة في المزاد.

وبيع عمل للأميركي تشارلز سوري (1922-2022) الذي يُعد أحد رواد “فن الكمبيوتر”، في مقابل 50400 دولار، أي أقل من تقديرات الدار التي تراوحت بين  55 ألف دولار و65 ألفا.

ورأت نيكول سايلز جايلز، المسؤولة عن مبيعات الفن الرقمي لدى دار “كريستيز”، أن نتيجة المزاد “تؤكد” مع ذلك أن جامعي الأعمال الفنية وعامة الناس “أدركوا تأثير وأهمية” الفنانين المختارين.

وقال ستيفن ساكس، مؤسس معرض “بيتفورمز” في نيويورك،”كان يمكن أن يكون الاختيار أفضل مع أعمال تمثل الوسائط الجديدة والذكاء الاصطناعي”. وأضاف “لكن السؤال الفعلي هو ما إذا كان ينبغي أن تُطلَق هذه المزادات في المرحلة الراهنة (…) إذ لا تزال هناك حاجة إلى تثقيف الناس، وفهم تاريخ هذه الوسيلة، وبالنسبة إلى الفنانين يجب أن تكون لديهم رؤية أكبر، وأن يُصبحوا معروفين ويكتسبوا مصداقية”.

ومع أنّ هذا المزاد الذي حقق نحو 728784 دولارا يُعدّ الأول المخصص بالكامل لأعمال مُبتكرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، سبق ل”كريستيز” ومنافستها “سوذبيز” أن عرضتا عددا كبيرا من الأعمال المماثلة خلال مزادات سابقة.

تو/رك/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية