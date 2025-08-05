نتانياهو يؤكد أن على إسرائيل أن تكمل هزيمة حماس لتحرير الرهائن

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء أن على إسرائيل أن تُكمل هزيمة حماس لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك قبيل اجتماع مرتقب مع قادة الأجهزة الأمنية لمناقشة خطة جديدة للحرب أفادت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية بأنها قد تشمل احتلال كامل القطاع.

وقال نتانياهو خلال زيارة منشأة تدريب عسكرية “من الضروري إتمام هزيمة العدو في غزة، لتحرير جميع رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن نتانياهو سيجتمع مع رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع. وقال مسؤولون إنه سيصدر أوامر باحتلال كامل قطاع غزة.

وأورد تقرير بثته إذاعة “كان” العامة: “يريد نتانياهو من الجيش الإسرائيلي أن يسيطر على كامل غزة”.

الإثنين، قال نتانياهو إن مجلس الوزراء سيلتئم في وقت لاحق هذا الأسبوع لاتخاذ قرار حول كيفية المضي قدما في الحرب على غزة.

وبحسب تقرير بثته “كان” أيضا فإن “عدة وزراء أكدوا بعد حديثهم مع رئيس الوزراء أنه قرر توسيع العمليات القتالية لتشمل مناطق يُحتمل وجود رهائن فيها”.

وأعلنت صحيفة “معاريف” اليومية الخاصة أن “القرار قد اتُخذ. نحن في طريقنا لغزو كامل لغزة”.

في المقابل، شككت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة 12، في توسيع الجيش لعملياته ورأت أن هذه التصريحات ما هي إلا محاولة للضغط بهدف تسريع المفاوضات.

وأشارت الى أن رئيس الأركان إيال زامير قد يعارض قرارا كهذا.

وعبر حسابه على منصة إكس، قال وزير الخارجية جدعون ساعر “من واجب رئيس الأركان أن يعبّر عن رأيه المهني بوضوح وبدون لبس أمام القيادة السياسية، وأنا مقتنع بأنه سيقوم بذلك”.

ولاقت الخطة التي يتم تداولها في الإعلام، ردّ فعل غاضبا من حكومة حماس في غزة التي أكدت أنها لن تغيّر موقفها بشأن محادثات وقف إطلاق النار.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لوكالة فرانس برس الثلاثاء “الكرة في ملعب الاحتلال والجانب الأميركي. للأسف الجانب الاميركي يواصل دعم الاحتلال، وهذا فعليا يؤخر إمكان التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى”.

– أهداف وضغوط –

وأصر نتانياهو الإثنين على أن أهداف حرب إسرائيل لا تزال تتمثل بـ “هزيمة العدو، وإطلاق سراح رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن”.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء أن “هزيمة حماس في غزة مع خلق الظروف لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسيان للحرب، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما”.

وبعد 22 شهرا من القتال الذي بدأ بعد هجوم شنته حركة حماس على الحدود الجنوبية لإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواجه نتانياهو ضغوطا على جبهات عدّة.

ففي إسرائيل، بدت عائلات الرهائن الـ49 المتبقين في قطاع غزة، مصدومة من الحديث عن توسيع للعمليات، وطالبت بوقف لإطلاق النار لإعادتهم.

عالميا، تدفع المنظمات الإنسانية نحو السماح بإدخال الغذاء إلى الفلسطينيين المهدّدين ب”مجاعة جماعية”، فيما أعلنت عواصم غربية عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين، رغم معارضة شديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويحاول حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم، استغلال الحرب لإعادة احتلال غزة وإحكام السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

في نيويورك، يجري العمل على عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي للتركيز على مصير الرهائن بدلا من المجاعة التي تلوح في الأفق والتي يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي فيها ادعاء مبالغا فيه.

– “مات وهو جائع” –

على الأرض، تستمر النيران والغارات الإسرائيلية باستهداف الفلسطينيين، إذ سجل الثلاثاء مقتل 26 شخصا بينهم 14 قرب مراكز لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي مستشفى ناصر، تجمع الأهالي لتوديع أبنائهم وأقاربهم قبل تشييعهم.

وقالت كرم نصر التي كانت ترتدي الأسود وبدت شاحبة، إن كل ما حصل عليه ابنها هو لوح خشبي.

وأضافت “ذهب وهو جائع وعاد وهو جائع ومات وهو جائع. دماؤه على اللوح، ابني في الثلاجة واللوح عندي في البيت”.

ومع ذلك، أكدت نصر بأسى أنها مضطرة للذهاب والانتظار قرب مركز التوزيع لإحضار الطعام لأن “الجوع يقتلني، يقتل أولادي”.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل 61020 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

– المواد الغذائية الأساسية –

وأعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) الثلاثاء أن إسرائيل ستسمح جزئيا بدخول السلع التجارية مجددا إلى غزة لتخفيف اعتماد القطاع على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية.

وقال المكتب في بيان “في إطار صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية على عدد محدود من التجار المحليين، شرط الخضوع إلى معايير عدّة ومراقبة أمنية صارمة”.

وأطبقت الدولة العبرية حصارها على قطاع غزة اعتبارا من مطلع آذار/مارس، قبل أن تعلن في أيار/مايو تخفيفه جزئيا، وأقامت بالتنسيق مع واشنطن نظام توزيع مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” المثيرة للجدل أثار انتقاد المنظمات الدولية. وتفاقمت الأزمة الإنسانية والنقص في المواد الغذائية والأساسية في قطاع غزة.

واستؤنف الشهر الماضي دخول قوافل المساعدات وعمليات إلقاء المساعدات من الجو، إلا أن الأمم المتحدة تعتبر أن كميات الغذاء التي تدخل القطاع غير كافية لتجنّب المجاعة.

وذكر بيان “كوغات” أن الدفع للبضائع التي ستُسلم سيتم بواسطة تحويلات مصرفية مراقبة، فيما ستخضع الشحنات لعمليات تفتيش من الجيش الإسرائيلي قبل دخولها غزة “منعا لتدخل منظمة حماس الإرهابية”.

وأوضح أن السلع المسموح بها بموجب الآلية الجديدة ستشمل المواد الغذائية الأساسية والفاكهة والخضار وحليب الأطفال والمنتجات الصحية.

وفي وقت لاحق، أعلن المكتب دخول أكثر من 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الاثنين، “وهي الآن في انتظار جمعها وتوزيعها، فيما تم إلقاء 120 حزمة من المساعدات بالتعاون مع الإمارات ومصر والأردن وألمانيا وكندا وبلجيكا”.

بور/ها/ب ق