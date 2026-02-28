نتنياهو: هناك مؤشرات على أن خامنئي “لم يعد موجودا”

القدس 28 فبراير شباط (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن هناك مؤشرات كثيرة على أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ربما قُتل في هجمات إسرائيلية وأمريكية على إيران.

وأضاف نتنياهو في بيان مصوّر “دمّرنا هذا الصباح مجمّع الطاغية خامنئي”، مشيرا إلى أنه على مدى أكثر من 30 عاما كان خامنئي قد “نشر الإرهاب عبر العالم وجعل شعبه بائسا وعمل باستمرار وبلا كلل على برنامج لإبادة دولة إسرائيل”.

وتابع قائلا “هناك مؤشرات كثيرة على أن هذا الطاغية لم يعد موجودا. قضينا هذا الصباح على مسؤولين كبار في نظام آيات الله وقادة في الحرس الثوري وشخصيات كبيرة في البرنامج النووي وسنواصل القيام بذلك. في الأيام القليلة المقبلة، سنقصف أهدافا أخرى لهذا النظام الإرهابي”.

(إعداد أميرة زهران ومحمد عطية للنشرة العربية )