The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نتنياهو: هناك مؤشرات على أن خامنئي “لم يعد موجودا”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 28 فبراير شباط (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن هناك مؤشرات كثيرة على أن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي ربما قُتل في هجمات إسرائيلية وأمريكية على إيران.

وأضاف نتنياهو في بيان مصوّر “دمّرنا هذا الصباح مجمّع الطاغية خامنئي”، مشيرا إلى أنه على مدى أكثر من 30 عاما كان خامنئي قد “نشر الإرهاب عبر العالم وجعل شعبه بائسا وعمل باستمرار وبلا كلل على برنامج لإبادة دولة إسرائيل”.

وتابع قائلا “هناك مؤشرات كثيرة على أن هذا الطاغية لم يعد موجودا. قضينا هذا الصباح على مسؤولين كبار في نظام آيات الله وقادة في الحرس الثوري وشخصيات كبيرة في البرنامج النووي وسنواصل القيام بذلك. في الأيام القليلة المقبلة، سنقصف أهدافا أخرى لهذا النظام الإرهابي”.

(إعداد أميرة زهران ومحمد عطية للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية