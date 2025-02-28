نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا بعد عودة وفد إسرائيلي من القاهرة

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القاهرة/القدس (رويترز) – قال مسؤولان إسرائيليان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية ووزراء يوم الجمعة بعد عودة وفد إسرائيلي من القاهرة دون التوصل لاتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد مسؤول من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن إسرائيل سعت لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تمتد 42 يوما لتشمل شهر رمضان. لكنه قال إن حماس كانت تريد المضي قدما في المفاوضات للانتقال إلى المرحلة الثانية، مما يمهد المجال لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وقال المسؤول الذي تحدث بشرط عدم ذكر هويته إن حماس ملتزمة بالاتفاق.

وقال المسؤولان إن الوسطاء المصريين والقطريين طلبوا بعض الوقت في الأيام القليلة المقبلة لحل الأزمة المتعلقة بوقف إطلاق النار الذي تنتهي المرحلة الأولى منه يوم السبت.

وأوقف الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي قتالا استمر 15 شهرا ومهد الطريق لمحادثات تهدف لإنهاء الحرب، كما أدى إلى إطلاق سراح 44 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني كانت تحتجزهم إسرائيل.

وذكر مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق أن إسرائيل مستعدة لاستئناف القتال في غزة إذا لم يتم استعادة كافة الرهائن المتبقين.

لكن إسرائيل وحماس ظلا على خلاف بشأن أمور رئيسية وتتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، مما يثير الشكوك حول المرحلة الثانية من الاتفاق التي كان من المفترض أن تشمل إطلاق سراح مزيد من الرهائن والسجناء بالإضافة إلى اتخاذ خطوات نحو إنهاء الحرب بشكل دائم.

ولا توجد أي مؤشرات على اتفاق، سواء بين الإسرائيليين والفلسطينيين أو بين الحكومات الغربية والعربية، بشأن مستقبل غزة.

وهذا الغموض يعقد الجهود المبذولة للتفاوض على حل دائم.

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي يوم الجمعة إلى الضغط على إسرائيل من أجل “الدخول الفوري في المرحلة الثانية منه (الاتفاق) دون أي تلكؤ أو مراوغة”. ولم يتضح حتى الآن ما الذي سيحدث إذا انتهت المرحلة الأولى يوم السبت دون التوصل لاتفاق.

وقالت فارسين أغابكيان وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين بالسلطة الفلسطينية يوم الجمعة أيضا إنها ترغب في أن تمضي مراحل وقف إطلاق النار قدما مثلما كان مخططا لها في الأصل.

وأضافت في جنيف “أشك في أن هناك أي شخص في غزة يريد العودة إلى الحرب”.

وتجري محادثات القاهرة بوساطة مصر وقطر وبدعم من الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن هناك “محادثات جيدة للغاية تجري”.

وعندما سُئل عما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار سينتقل إلى المرحلة الثانية، قال ترامب “لا أحد يعرف حقا، ولكن سنرى ما سيحدث”.

وحرب غزة هي الأحدث في صراع مستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما شن مقاتلون بقيادة حماس هجوما على بلدات في جنوب إسرائيل، وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تلت هجوم حماس أدت إلى مقتل أكثر من 48 ألفا، كما دمرت مساحات شاسعة من القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان، وشردت معظم سكانه البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة.