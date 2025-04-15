The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

نتنياهو يؤكد تمسكه بالإفراج عن الرهائن في زيارة لشمال قطاع غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه زار شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء بصحبة وزير الدفاع وقائد الجيش الإسرائيلي ومسؤولين كبار آخرين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو تلقى إحاطة أمنية في شمال غزة عن جهود الجيش الإسرائيلي لتحرير الرهائن الإسرائيليين وإلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ونقل مكتب نتنياهو عنه القول في لقاء مع جنود هناك “نُصر على إطلاق سراح رهائننا ونُصر على تحقيق جميع أهدافنا في الحرب، ونفعل ذلك بفضل مقاتلينا الأبطال”.

ولم يحدد البيان المكان الذي زاره نتنياهو في شمال غزة، ولم يتطرق إلى إعلان حماس يوم الثلاثاء فقدان الاتصال مع مجموعة تحتجز الرهينة إيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، قائلة إن ذلك جاء في أعقاب استهداف الجيش الإسرائيلي موقعهم بشكل مباشر.

لا تزال حماس تحتجز 59 رهينة. وتم إطلاق سراح ما يقرب من 200 رهينة خلال الحرب التي دخلت شهرها الثامن عشر.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية