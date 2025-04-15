نتنياهو يؤكد تمسكه بالإفراج عن الرهائن في زيارة لشمال قطاع غزة

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه زار شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء بصحبة وزير الدفاع وقائد الجيش الإسرائيلي ومسؤولين كبار آخرين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو تلقى إحاطة أمنية في شمال غزة عن جهود الجيش الإسرائيلي لتحرير الرهائن الإسرائيليين وإلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ونقل مكتب نتنياهو عنه القول في لقاء مع جنود هناك “نُصر على إطلاق سراح رهائننا ونُصر على تحقيق جميع أهدافنا في الحرب، ونفعل ذلك بفضل مقاتلينا الأبطال”.

ولم يحدد البيان المكان الذي زاره نتنياهو في شمال غزة، ولم يتطرق إلى إعلان حماس يوم الثلاثاء فقدان الاتصال مع مجموعة تحتجز الرهينة إيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، قائلة إن ذلك جاء في أعقاب استهداف الجيش الإسرائيلي موقعهم بشكل مباشر.

لا تزال حماس تحتجز 59 رهينة. وتم إطلاق سراح ما يقرب من 200 رهينة خلال الحرب التي دخلت شهرها الثامن عشر.