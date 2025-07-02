نتنياهو يتعهد بالقضاء على حماس بعد دعوة ترامب لوقف إطلاق النار

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(رويترز) – تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في أول تصريحات علنية له منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

وقال نتنياهو خلال اجتماع “لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر”.

وأكد ترامب أمس الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة.