نتنياهو يجتمع بمجلس وزرائه الأمني لمناقشة أهداف حرب غزة

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني المصغر هذا الأسبوع لمناقشة كيفية توجيه الجيش لتحقيق أهداف الحرب في غزة.

وأضاف في بداية اجتماع روتيني لمجلس الوزراء “يجب أن نستمر في الوقوف معا والقتال معا لتحقيق كل أهدفنا من الحرب.. هزيمة العدو وإطلاق سراح الرهائن وضمان ألا تشكل غزة بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب نتنياهو قوله إن نتنياهو يميل إلى توسيع الهجوم على غزة والسيطرة على القطاع الفلسطيني بأكمله.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجلس الوزراء سيجتمع يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

ولم يرد مكتب نتنياهو حتى الآن على طلب للتعليق.

وبدأت الحرب في غزة عندما شنت حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، بحسب مسؤولي الصحة في غزة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه لا يزال هناك 50 رهينة في غزة يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد سلمى نجم وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)