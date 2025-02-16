نتنياهو يجدد دعمه لخطة ترامب بشأن غزة

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه يجب منح سكان غزة خيار مغادرة القطاع إذا أرادوا.

وفي كلمة أمام منظمات يهودية أمريكية تجمعت في القدس، أشاد نتنياهو مجددا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وأضاف “أعطوهم الخيار. ليس إخلاء قسريا. وليس تطهيرا عرقيا”.

ولاقت دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة لدول منها مصر والأردن استنكارا واسع النطاق واعتبرها منتقدون بأنها تصل إلى حد “التطهير العرقي”.

وقال ترامب إنه يريد أن تتملك الولايات المتحدة قطاع غزة وتعيد بناءه ليصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نتنياهو في إسرائيل في وقت سابق يوم‭ ‬الأحد.