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نتنياهو يرشح رئيسا جديدا للشاباك وسط تحقيق بشأن قطر

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من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن نتنياهو رشح رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بعد مواجهة مريرة مع رئيس الجهاز الحالي الذي يقود تحقيقا في فساد مساعدين لرئيس الوزراء.

ورشح نتنياهو إيلي شارفيت القائد السابق للبحرية الإسرائيلية ليحل محل رئيس الشاباك رونين بار، الذي لا يزال في منصبه في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن طعون قانونية على فصله.

وأثارت خطوات الحكومة لإقالة بار، الذي أشرف على تحقيق في علاقات محتملة بين عدد من مساعدي نتنياهو وبين قطر، احتجاجات حاشدة في تل أبيب والقدس.

وقال نتنياهو في بيان “خدم نائب الأميرال شارفيت في جيش الدفاع الإسرائيلي لمدة 36 عاما، منها خمس سنوات قائدا للبحرية الإسرائيلية. وقاد في هذا المنصب بناء القوة البحرية للدفاع في المياه الإقليمية، وأجرى عمليات معقدة ضد (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس وحزب الله وإيران”.

وقال نتنياهو إنه فقد ثقته في بار بسبب الإخفاق الأمني الذي أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وعرض إسرائيل لأعنف يوم في تاريخها واندلاع الحرب على حماس في غزة.

وجمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار، ومن المقرر أن تنظر في الطعون على القرار في الثامن من أبريل نيسان، لكنها قضت بأن نتنياهو يمكنه في هذه الأثناء المضي قدما وإجراء مقابلات مع المرشحين لخلافته.

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