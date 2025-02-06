نتنياهو يشيد بخطة ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة

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من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إنه لا يوجد ما يعيب فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق.

ونددت جماعات لحقوق الإنسان في اليوم السابق بمقترح ترامب لنقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي. واقترح ترامب أيضا سيطرة الولايات المتحدة على غزة.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، لم يتطرق نتنياهو صراحة لفكرة ترامب بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، لكنه أيد فكرة “السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة”.

وقال “أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة”.

وذكر نتنياهو أنه لا يعتقد أن ترامب اقترح إرسال قوات أمريكية لمحاربة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة أو أن واشنطن ستمول جهود إعادة الإعمار.

وقال “هذه أول فكرة جيدة أسمعها… إنها فكرة رائعة، وأعتقد أنه ينبغي متابعتها وفحصها ومتابعتها وتنفيذها، لأنني أعتقد أنها ستخلق مستقبلا مختلفا للجميع”.

واقترح ترامب مرارا منذ 25 يناير كانون الثاني أن تستقبل دول عربية إقليمية مثل مصر والأردن فلسطينيين من غزة، وهي الفكرة التي رفضتها الدول العربية والقيادات الفلسطينية.

ودافع مساعدون لترامب عن مقترحه لكنهم تراجعوا عن بعض جوانبه بعد التنديد الدولي.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على القطاع، والمتوقف حاليا وسط وقف هش لإطلاق النار، أسفر عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني في الأشهر الستة عشر الماضية. كما أنه أثار اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم حرب تنفيها إسرائيل.

وأدى الهجوم إلى نزوح كل سكان القطاع تقريبا داخليا وتسبب في أزمة جوع.

واندلعت شرارة أحدث حلقة في سلسلة المواجهات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما هاجم مسلحون من حركة حماس إسرائيل، مما أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيليلة عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.