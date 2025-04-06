نتنياهو يقول إنه سيسعى لتخفيف الرسوم الجمركية في اجتماع مع ترامب

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من ستيفن شير

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه يأمل في أن يخفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على إسرائيل عندما يجتمع معه في واشنطن هذا الأسبوع.

وبموجب سياسة الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة التي أعلن عنها ترامب، تُفرض على السلع الإسرائيلية رسوم بنسبة 17 بالمئة.

وتعد الولايات المتحدة أقرب حليف وأكبر شريك تجاري لإسرائيل.

ويتوجه نتنياهو، الذي أمضى الأيام القليلة الماضية في زيارة للمجر، إلى واشنطن يوم الأحد في زيارة قال مسؤولون إنها دون تخطيط مسبق وإن من المتوقع أن يجتمع خلالها مع ترامب يوم الاثنين.

وقال نتنياهو في بيان إن المحادثات ستتناول قضية الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة منذ 18 شهرا، وتحقيق النصر في غزة، ونظام الرسوم الجمركية على إسرائيل.

وعن الرسوم تحديدا، قال نتنياهو “آمل أن أتمكن من المساعدة في هذه القضية. هذا هو هدفي… أنا أول زعيم دولي، أول زعيم أجنبي، سيلتقي الرئيس ترامب لمناقشة هذه القضية بالغة الأهمية للاقتصاد الإسرائيلي”.

وأضاف نتنياهو “هناك طابور طويل من القادة الذين يرغبون في القيام بذلك فيما يتعلق باقتصاداتهم. أعتقد أن (اجتماعي مع ترامب) يعكس الصلة الشخصية القوية بيننا، وكذلك العلاقات المميزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية في هذا التوقيت”.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن ترامب قدم الدعوة للزيارة بشكل مفاجئ خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو يوم الخميس عندما أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي مسألة الرسوم الجمركية.

وقال مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية يوم الخميس إن إعلان ترامب الأحدث بشأن الرسوم الجمركية ربما يؤثر على صادرات إسرائيل من الآلات والمعدات الطبية.

وتحركت إسرائيل بالفعل لإلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي. ووقع البلدان اتفاقية للتجارة الحرة منذ 40 عاما، وحاليا يتم إعفاء نحو 98 بالمئة من السلع الأمريكية من الضرائب.