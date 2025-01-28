نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن يوم 4 فبراير

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من رايان باتريك جونز

واشنطن (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الثلاثاء إن نتنياهو تلقى دعوة لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في الرابع من فبراير شباط.

وقال ترامب في حديثه مع صحفيين على متن الطائرة الرئاسية في وقت سابق إن نتنياهو سيسافر “قريبا جدا” إلى واشنطن للاجتماع معه لكنه لم يحدد موعدا للقاء.

وقال البيت الأبيض إن ترامب وجه دعوة إلى نتنياهو للقاء في البيت الأبيض الأسبوع المقبل. وأضاف أن “تفاصيل التاريخ والوقت ستعلن لاحقا عند الانتهاء منها”.

ويأتي الاجتماع في ظل اتفاق وقف إطلاق نار هش في قطاع غزة أدى إلى توقف مؤقت للقتال المستمر منذ 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في القطاع الفلسطيني.

وكان ترامب قال يوم الاثنين إنه يريد أن تستقبل مصر فلسطينيين من غزة، حيث نزح معظم السكان بسبب الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل ردا على هجوم قادته حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

ووصف ترامب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه “صديق” وتحدث عنه قائلا “أتمنى أن يأخذ بعضا منهم. نحن نساعدهم كثيرا، وأنا متأكد من أنه يستطيع مساعدتنا”.

وقال ترامب عن الفلسطينيين في غزة “أود أن أجعلهم يعيشون في منطقة يمكنهم العيش فيها دون إزعاج وثورة وعنف”.

وجاءت تعليقات ترامب بعد أن اقترح مطلع هذا الأسبوع على مصر والأردن، اللذين يقعان على الحدود مع إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، استقبال فلسطينيين من غزة لأن “كل شيء تقريبا جرى تدميره والناس يموتون هناك”.

وأضاف ترامب أنه قدم هذا الطلب خلال مكالمة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله يوم السبت.

ويعيش في الأردن بالفعل ملايين الفلسطينيين، في حين يعيش عشرات الآلاف في مصر. وفي مطلع هذا الأسبوع، رفضت الدولتان اقتراح ترامب باستقبال فلسطينيين من غزة، حيث تسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي في أزمة إنسانية وأودى بحياة عشرات الآلاف.

ورفضت حماس أيضا هذا الاقتراح وكذلك الرئيس الفلسطيني المدعوم من الغرب محمود عباس، الذي يترأس سلطة فلسطينية تتمتع بحكم ذاتي محدود في بعض مناطق الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وتعارض مصر والأردن ودول عربية أخرى إخراج الفلسطينيين من غزة، ويعود ذلك لعدة أسباب منها أن القطاع من بين المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية عليها.

واندلعت أحدث حلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما هاجم مسلحون بقيادة حماس إسرائيل مما أدى وفقا لإحصائيات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة على القطاع أودت بحياة أكثر من 47 ألف فلسطيني، مما أدى إلى توجيه اتهامات للجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتوقف القتال مؤقتا بعد اتفاق هش لوقف إطلاق النار.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم هذا الشهر بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي على إطلاق سراح 33 رهينة خلال مرحلته الأولى التي تستمر ستة أسابيع، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات المعتقلين الفلسطينيين، وكثيرون منهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.

وجرى حتى الآن تبادل سبع رهينات بعدد 290 سجينا.

وبدأ النازحون الفلسطينيون في العودة إلى منازلهم في مدينة غزة هذا الأسبوع، حيث وجدوا المدينة في حالة خراب بعد قتال دام 15 شهرا.