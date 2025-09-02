The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

نستله تقيل رئيسها التنفيذي بسبب علاقة عاطفية مع موظفة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت شركة “نستله” السويسرية العملاقة للأغذية إقالة رئيسها التنفيذي لوران فريكس بمفعول فوري بسبب “علاقة عاطفية غير معلنة مع موظفة تحت إشرافه المباشر”.

وقال رئيس مجلس الإدارة بول بولكه في بيان “كان هذا القرار ضروريا”، مضيفا “تُشكل قيم نستله والحوكمة الرشيدة أسسا متينة لشركتنا. أشكر لوران على سنوات خدمته الطويلة”.

عُيّن الفرنسي فريكس في أيلول/سبتمبر 2024 رئيسا تنفيذيا للشركة التي تملك أكثر من ألفي علامة تجارية، بينها قهوة نسبرسو وشوكولا كيت كات.

وأشارت الشركة إلى أنّ إقالته جاءت عقب تحقيق كشف “علاقة عاطفية غير معلنة”، وهو ما يُشكل “خرقا لميثاق السلوك المهني لنستله”.

وأضافت “تماشيا مع الممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات، أمر مجلس الإدارة بإجراء تحقيق” داخلي بدعم “من مستشارين قانونيين خارجيين مستقلين”.

وفي البيان نفسه، أعلن بولكه تعيين فيليب نافراتيل، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نسبريسو والذي انضم إلى الإدارة العليا للمجموعة في كانون الثاني/يناير 2025، خلفا لفريكس.

في نهاية تموز/يوليو، أبقت الشركة السويسرية على توقعاتها لعام 2025، رغم المخاوف الاقتصادية بين البيئة الانكماشية في الصين التي أعاقت مبيعاتها خلال النصف الأول من العام، وتذبذب الاستهلاك في القارة الأميركية.

كما أعلنت عن إطلاق مراجعة استراتيجية لأعمالها في مجال الفيتامينات والمكملات الغذائية، مؤكدة أنها تُحرز تقدما في التقييم الاستراتيجي لمياهها المعبأة التي تأثرت بفضيحة في فرنسا وسويسرا تتعلق بعمليات الترشيح الدقيق المحظورة في المياه المعدنية.

أعلنت “نستله” تراجع في صافي أرباحها بنسبة 10,3% في النصف الأول من العام، ليبلغ خمسة مليارات فرنك سويسري (أي ما يعادل 6,24 مليارات دولار).

وانخفضت عائداتها بنسبة 1,8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، لتصل إلى 44,2 مليار فرنك، وهو أدنى من التوقعات.

رجم/رك/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
60 إعجاب
66 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية