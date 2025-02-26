نشر رسالة لزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا الجمعة

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أنقرة (رويترز) – قالت المتحدثة باسم حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي المناصر للأكراد عائشة جول دوغان لرويترز يوم الأربعاء إن الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا في 28 فبراير شباط لمناقشة المحادثات مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان وسينشر بيانا متوقعا منه.

وذكر مسؤول في وزارة العدل التركية أن الوزارة منحت وفدا من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب تصريحا بزيارة أوجلان المسجون منذ فترة طويلة يوم الخميس في ثالث زيارة من نوعها منذ ديسمبر كانون الأول.

يأتي هذا التحرك في إطار مبادرة حكومية تهدف إلى إطلاق أوجلان دعوة لحزب العمال الكردستاني المحظور للتخلي عن السلاح، مما قد ينهي حركة تمرد مستمرة منذ أكثر من 40 عاما ضد الدولة التركية.

وأضافت دوغان أن رسالة أوجلان ستنشر يوم الجمعة وستكون إما مكتوبة أو مصورة.

ويأمل حزب المساواة والديمقراطية للشعوب في أن تكون رسالة أوجلان مصورة لأن هذا سيكون له تأثير أكبر.

وعبرت مصادر حكومية وحزبية عن معارضتها لأي رسالة مصورة بسبب الحساسيات تجاه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج يوم الأربعاء إن من غير الممكن تلبية طلب الحزب الحصول على رسالة مصورة من أوجلان، تماشيا مع بيانات حكومية سابقة.

وأوضحت دوغان أن السياسي الكردي المخضرم أحمد ترك تقدم أيضا بطلب للانضمام إلى وفد الحزب.

وأضافت أنه إذا تمت الزيارة كما هو مخطط فإن وفد الحزب سيصدر بيانا لدى عودته من السجن.

ويقبع أوجلان في عزلة شبه كاملة في سجن جزيرة إمرالي منذ عام 1999، ولا يتمكن من التواصل مع العالم الخارجي إلا نادرا.