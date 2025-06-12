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نظرة فاحصة-المنشآت الرئيسية في برنامج إيران النووي

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من فرانسوا ميرفي

فيينا (رويترز) – قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يوم الخميس إن جولة سادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستنعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة مسقط، وذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا أن طهران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وكان ترامب قال يوم الأربعاء إن الموظفين الأمريكيين سيُجلون من الشرق الأوسط لأنه “قد يكون مكانا خطيرا”.

وفيما يلي بعض المنشآت النووية الرئيسية في إيران.

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