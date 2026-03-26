نظرة فاحصة-خطة إسرائيل “لمنطقة عازلة” في لبنان تعقب تاريخا طويلا من الاجتياحات والاحتلال

القدس/بيروت 26 مارس آذار (رويترز) – أعلنت إسرائيل عزمها السيطرة على جزء من جنوب لبنان لإنشاء “منطقة عازلة” لإبعاد مقاتلي جماعة حزب الله، مما أثار مخاوف اللبنانيين من احتلال عسكري إسرائيلي قد يفاقم حالة عدم الاستقرار ويسبب مزيدا من النزوح.

* ماذا فعلت إسرائيل وما هي خططها؟

أمرت إسرائيل في الرابع من مارس آذار جميع سكان جنوبي نهر الليطاني في لبنان بمغادرة المنطقة، وذلك بعد يومين من دخول جماعة حزب الله في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل. ويلتقي نهر الليطاني بالبحر المتوسط على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ويقع نحو ثمانية بالمئة من الأراضي اللبنانية جنوبي النهر.

وأقامت القوات البرية الإسرائيلية تحصينات جديدة جنوبي النهر ودمرت منازل في القرى التي أخلاها سكانها. وتعتبر إسرائيل المنطقة معقلا للجماعة الشيعية المدعومة من إيران، لكن تاريخ الجنوب يشير إلى أنه منطقة متنوعة تضم قرى مسيحية وسنية أيضا.

وفي تصعيد للخطط الإسرائيلية، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في 24 مارس آذار إن إسرائيل دمرت خمسة جسور فوق النهر وإن الجيش “سيسيطر على الجسور المتبقية والمنطقة الأمنية وصولا إلى نهر الليطاني”. وأضاف أن القوات ستبقى هناك طالما استمر “الإرهاب والصواريخ”.

وقال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين في اليوم نفسه إن الجيش يعتبر نهر الليطاني “الخط الأمني الشمالي” وإن إسرائيل “توسع عملياتها البرية بهدف منع إطلاق النار المباشر على التجمعات السكنية (الإسرائيلية) في الشمال”.

وفي أول تصريحاته بهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 25 مارس آذار إن إسرائيل “توسع هذا الشريط الأمني لدرء تهديد الأسلحة المضادة للمركبات المدرعة عن بلداتنا وأراضينا”.

وأضاف “نحن ببساطة ننشئ منطقة عازلة أكبر”.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه حشد آلاف الجنود في المنطقة الحدودية، وإن القوات نفذت ما وصفها بعمليات توغل محدودة داخل الأراضي اللبنانية. ولم يقل ما إذا كان يخطط لعمليات برية على نطاق أوسع أو يعلن موعدا لذلك.

* ماذا قال لبنان؟

لم تصدر الحكومة اللبنانية أي تعليق حتى الآن بشأن خطط إسرائيل.

وقالت جماعة حزب الله يوم الثلاثاء إنها ستقاتل لمنع القوات الإسرائيلية من احتلال الجنوب، واصفة مثل هذه الخطوة بأنها “تهديد وجودي” للبنان.

وأطلقت الجماعة صواريخ من مواقع شمالي وجنوبي نهر الليطاني هذا الشهر. وتسببت هجماتها في أضرار وإصابات في شمال إسرائيل، فضلا عن مقتل شخص. وقال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة جنود إسرائيليين قتلوا في جنوب لبنان منذ الثاني من مارس آذار، وقتلت أيضا امرأة في شمال إسرائيل بصاروخ أطلقته الجماعة خلال تلك الفترة.

وتشتبك قوات إسرائيل مع حزب الله في جنوب لبنان، كما قصفت طائراتها الحربية الجنوب والشرق والعاصمة بيروت بقوة. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن أكثر من مليون شخص نزحوا، ولقي أكثر من 1000 شخص مصرعهم، بينهم أكثر من 120 طفلا و80 امرأة و40 من العاملين في المجال الطبي. ولا تفرق بيانات الوزارة بين المدنيين والمسلحين.

ومن بين المدنيين اللبنانيين الذين يخشون من أن يجعل احتلال جنوب لبنان العاصمة بيروت في مرمى ضربات الجيش الإسرائيلي شهيرة أحمد دبدوب (61 عاما)، والتي نزحت بسبب الغارات الإسرائيلية.

وقالت لرويترز في مركز للنازحين بالعاصمة “هذا هو ما يخيف.. إذا استولوا على نهر الليطاني، فسيأتون إلى هنا بعد ذلك”.

* هل اجتاح إسرائيل لبنان أو احتله من قبل؟

اجتاحت القوات الإسرائيلية جنوب لبنان عدة مرات على مدى عقود.

ففي عام 1978، توغلت إسرائيل في الجنوب وأقامت منطقة احتلال صغيرة في عملية ضد المقاتلين الفلسطينيين بعد هجوم مسلح بالقرب من تل أبيب. ودعمت إسرائيل ميليشيا مسيحية محلية تسمى جيش لبنان الجنوبي.

وبعد أربع سنوات، اجتاحت إسرائيل لبنان وصولا إلى بيروت في هجوم أعقب تبادل إطلاق النار على الحدود. وانسحبت من وسط لبنان في عام 1983 لكنها أبقت قواتها في الجنوب.

وفي عام 1985، أنشأت إسرائيل منطقة احتلال أوسع في جنوب لبنان، بعمق حوالي 15 كيلومترا، وسيطرت على المنطقة بمساعدة ميليشيا جيش لبنان الجنوبي.

انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000، بعد هجمات متواصلة شنتها جماعة حزب الله على المواقع العسكرية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة، منهية بذلك 22 عاما من الاحتلال.

وفي عام 2006، عبر مقاتلو حزب الله الحدود إلى إسرائيل، واختطفوا جنديين إسرائيليين وقتلوا آخرين، مما أدى إلى حرب استمرت خمسة أسابيع، وشهدت غارات إسرائيلية مكثفة على معاقل حزب الله والبنية التحتية اللبنانية.

وفي الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023، أطلق حزب الله الصواريخ على إسرائيل، بعد يوم واحد من الهجمات التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل وأشعلت فتيل حرب غزة.

ردت إسرائيل على حزب الله بحملة قصف جوي ودفعت بقوات برية إلى جنوب لبنان مجددا. وبعد وقف إطلاق النار في عام 2024، أبقت إسرائيل قواتها متمركزة على خمسة تلال في جنوب لبنان.

* هل تقيم إسرائيل مناطق عازلة في أماكن أخرى؟

في الحرب على غزة، دمرت إسرائيل مساحات شاسعة من القطاع على الحدود مع إسرائيل لإنشاء منطقة تقول إنها تهدف إلى الدفاع عن المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون قرب القطاع.

وتقول وزارة الصحة في غزة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 71 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

ويتهم القادة الإسرائيليون حزب الله بالتخطيط لعمليات توغل منذ سنوات. وفي مايو أيار 2023، دعا حزب الله وسائل الإعلام لمشاهدة مقاتلي قوة الرضوان وهي قوة النخبة التابعة للجماعة، وهم يحاكون غزوا لإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل تعمل في لبنان وفقا لما سماه “نموذج رفح وبيت حانون”، في إشارة إلى بلدتين في غزة دمرتهما القوات الإسرائيلية بالكامل تقريبا وأفرغتهما من السكان.

واستولت القوات الإسرائيلية على قمة جبل الشيخ الاستراتيجية في جنوب سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد أواخر عام 2024. وطالبت إسرائيل القادة الجدد في سوريا بإنشاء منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى جبل الشيخ، وشنت عدد من الغارات في جنوب سوريا.

(إعداد محمود سلامة وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو)