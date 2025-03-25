نظرة فاحصة-ماذا تفعل أمريكا وأوروبا لمواجهة ضربات الحوثيين في البحر الأحمر؟

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مدريد (رويترز) – كشفت مجموعة مراسلات أرسلت بطريق الخطأ لأحد الصحفيين عن خطط أمريكية لمهاجمة الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، وعن اتهام مسؤولين كبار في إدارة الرئيس دونالد ترامب لأوروبا باستغلال الولايات المتحدة دون مقابل وتساؤلهم عما إن كان ينبغي لواشنطن “إنقاذ أوروبا مجددا”. وكان من بين هؤلاء المسؤولين نائب الرئيس جيه.دي فانس ووزير الدفاع بيت هيجسيث.

فيما يلي تفاصيل عن كيفية تأثر التجارة الأوروبية والأمريكية بهجمات جماعة الحوثي في اليمن على السفن العابرة للبحر الأحمر: