نواف سلام يحظى بدعم كاف بمجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة في لبنان

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من ليلى بسام وتوم بيري

بيروت (رويترز) – حصل رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام على دعم كاف لشغل منصب رئيس الوزراء في لبنان بعد أن حظي بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين، في ضربة قاصمة لجماعة حزب الله التي اتهمت معارضيها بالعمل على إقصائها من السلطة.

وأكد الدعم الذي حظي به سلام التحول الكبير في ميزان القوة بين الطوائف اللبنانية منذ أن تعرض حزب الله لضربات قوية في الحرب مع إسرائيل وبعد الإطاحة بحليف الجماعة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال النائب عن جماعة حزب الله محمد رعد إن معارضي الجماعة يعملون على تفكيكها وإقصائها من السلطة في لبنان.

وأضاف رعد “نحن خطونا خطوة إيجابية عند انتخاب رئيس الجمهورية وكنا نأمل أن نلاقي اليد التي طالما تغنت بأنها ممدودة فإذا بها تُقطع”.

وتابع قائلا “بكل الأحوال نحن سنواكب الخطوات ونترقب ونمضي بكل هدوء وحكمة حرصا على المصلحة الوطنية وسنرى أفعالهم من أجل إخراج المحتل من أرضنا”

وكانت جماعة حزب الله المدعومة من إيران تريد استمرار نجيب ميقاتي في هذا المنصب.

كما أظهر انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للبنان الأسبوع الماضي تحولا آخر في المشهد السياسي في لبنان الذي كان يحظى فيه حزب الله بنفوذ قوي منذ فترة طويلة. ودعمت الولايات المتحدة والسعودية اختيار عون، وهو مسيحي ماروني، لشغل منصب الرئاسة.

وبدأ عون اليوم الاثنين مشاورات مع نواب البرلمان البالغ عددهم 128 لاختيار رئيس وزراء جديد. ويتعين عليه اختيار المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

واستدعى عون نواف سلام اليوم الاثنين لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وحصل سلام على تأييد 85 نائبا بعد ظهر يوم الاثنين مع استمرار المشاورات.

ومنصب رئيس الوزراء مخصص لمسلم سني وفقا لنظام تقاسم السلطة في لبنان الذي يخصص أيضا منصب الرئاسة لمسيحي ماروني ومنصب رئيس مجلس النواب لمسلم شيعي.

وقال مصدر من حزب الله إن نوابا يمثلون الجماعة اجتمعوا مع عون في وقت متأخر عن الموعد المقرر إذ تأخر وصولهم مع شعورهم بتزايد الدعم لسلام.

وأضاف المصدر أن حزب الله كان يعتقد أن تفاهما سياسيا حدث فيما يتعلق باختيار ميقاتي لشغل منصب رئيس الوزراء قبل أن توافق الجماعة على انتخاب عون في منصب الرئاسة الأسبوع الماضي.