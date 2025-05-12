نيسان تعتزم إلغاء 10 آلاف وظيفة إضافية

afp_tickers

2دقائق

تعتزم شركة نيسان إلغاء 10 آلاف وظيفة إضافية في جميع فروعها في أنحاء العالم، على ما أفادت وسائل الإعلام اليابانية الاثنين.

وهذا ثاني اعلان للشركة اليابانية التي تواجه مشكلات بعد أن قرّرت في نشرين الثاني/نوفمبر الفائت إلغاء 9 آلاف وظيفة.

وأوضحت قناة التلفزيون الحكومية أن اجمالي الوظائف الملغاة سيبلغ 19 ألف وظيفة، مما سيخفض من القوة العاملة لشركة نيسان بنحو 15%، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ورفض المصنع الياباني التعليق على هذا الاعلان الذي نشرته أيضا صحيفة “نيكي” الاقتصادية اليومية ويأتي عشية الإعلان عن النتائج المالية للمجموعة للسنة المالية 2024-2025.

ومن المتوقع أن تعلن نيسان الثلاثاء عن خسارة سنوية قياسية قد تصل إلى 4,6 مليار يورو على خلفية إعادة الهيكلة المؤلمة، مما يزيد من ضعف الشركة المصنعة بعد فشل الاندماج مع هوندا وبسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.

وكانت المجموعة قد أعلنت في 24 أبريل/نيسان أنها تتوقع خسارة صافية غير مسبوقة “بين 700 و750 مليار ين”.

وعلّلت نيسان الأداء الضعيف بأنه يعود إلى “التكاليف المرتبطة بخطة التعافي”، في مواجهة ركود المبيعات في أسواقها الرئيسية الأميركية والصينية.

ونيسان، التي تراجعت أسهمها بنسبة 40% خلال العام الفائت، تظل تحت ضغط ديون هائلة وهو ما دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى تخفيض تصنيف ديونها إلى الفئة المضاربة أو عالية المخاطر. وأشارت وكالة موديز إلى ضعف الربحية وقِدم طرازات سياراتها، وهما عاملان يسهمان في استمرار تراجع المبيعات.

تمو-جوج -هيه/اج/ص ك