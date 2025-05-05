هولندا تعتقل محتجين مؤيدين لفلسطين في احتفال بذكرى الحرب العالمية الثانية

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فاخنينجن (هولندا) (رويترز) – ألقت الشرطة الهولندية القبض على خمسة محتجين مؤيدين لفلسطين يوم الاثنين في فعالية لإحياء الذكرى السنوية للحرب العالمية الثانية في مدينة فاخنينجن بوسط هولندا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الاعتقالات كانت بسبب الإخلال بالنظام العام.

وأشارت تقديرات وسائل إعلام محلية إلى أن 250 إلى 300 محتج تجمعوا في احتفال بالمدينة بالذكرى الثمانين لتحرير هولندا في نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا، للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية على غزة ومطالبة الحكومة الهولندية باستنكارها.

وقال شاهد من رويترز إن المحتجين رفعوا لافتات كتب عليها “ليس حينذاك، ليس الآن، لن يتكرر هذا أبدا” و “لا تذكوا الكراهية”.

ورفعوا لافتة حمراء طولها 80 مترا مع نص مصاحب يصفها بأنها رمز “الخط الأحمر الذي ترفض الحكومة (الهولندية) رسمه”.

وقالت وسائل إعلام هولندية إن أحد المحتجين ألقى قنبلة دخان، في أثناء إلقاء رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف كلمة على المنصة التي كان عليها أيضا رئيس الوزراء البولندي الزائر دونالد توسك.

ولم يوضح المتحدث باسم الشرطة ما إذا كان المحتج من بين المعتقلين.

وقال توسك في كلمته عن الحرب في أوكرانيا إن عصر الراحة والحرية في أوروبا انتهى، وإن الدرس المستفاد من 80 عاما مضت هو أن على الأمم أن تتحد للتغلب على التحديات التي تواجهها.

وحضر إحياء الذكرى أيضا عدد من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية. وكان من بينهم ميرفن كيرش (100 عام) من بريطانيا، ونيك جانيكي (101 عام) من كندا اللذان أوقدا “شعلة التحرير الوطني” بعد منتصف ليل الأحد، وهلل الجمهور لهما قائلا “شكرا لكما”.