هوندا ستنتج سيارة سيفيك الهجينة في الولايات المتحدة

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة صناعة السيارات هوندا الأربعاء أنها ستنقل إنتاج سيارتها الهجينة سيفيك هايبرد إلى الولايات المتحدة بعد فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على صادرات اليابان.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يبدأ فيه وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني ريوسي أكازاوا مفاوضات في واشنطن الأربعاء في محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن الرسوم الجمركية.

وقال متحدث باسم مجموعة هوندا لوكالة فرانس برس “سننقل إنتاج (هذا الطراز) إلى الولايات المتحدة” في مصنع هوندا في إنديانا، و”سيتوقف الإنتاج (في مصنع سايتاما في اليابان) في حزيران/يونيو أو تموز/يوليو”.

وأكد المتحدث أن هذا القرار “لا يستند إلى سبب واحد، بل يستند إلى سياسة الشركة منذ إنشائها، والتي تتمثل في إنتاج السيارات حيث الطلب قوي عليها”، رافضا أن ينسب هذا التغيير إلى زيادة التعرفة.

أنتجت شركة هوندا ما يزيد قليلا على مليون سيارة العام الماضي في 12 مصنعا تملكها في الولايات المتحدة. ولكنها صدرت 5379 مركبة من اليابان، بما في ذلك سيارة سيفيك هايبرد.

وهوندا هدف للرسوم الجمركية الأميركية الإضافية التي تؤثر على واردات الولايات المتحدة من السيارات وقطع غيار السيارات منذ عدة أسابيع.

قال كريستوفر ريختر، المحلل لدى شركة CLSA إن “قوة هوندا تكمن في حضورها القوي وإنتاجها المحلي في الولايات المتحدة. أما نقطة ضعفها فتتمثل في أن طرازها الرائد، سيارة CR-V SUV، يُصنع في كندا”، ومن ثم يخضع للضرائب. وتوقع انخفاضا بنسبة 20% في أرباح الشركة التشغيلية لهذا العام.

أعلنت شركة نيسان اليابانية في أوائل نيسان/أبريل أنها ستعدل خطط إنتاجها في الولايات المتحدة حيث ستتوقف عن تسويق نموذجين من سيارات الدفع الرباعي المنتجة في المكسيك.

فشلت اليابان في الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات والصلب والألومنيوم.

تم تعليق الرسوم الإضافية البالغة 24% على المنتجات اليابانية لمدة 90 يوما، لكن الحد الأدنى للتعرفة الجمركية البالغة 10% ما زال ساريا.

بور/ص ك/غ ر