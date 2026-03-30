هيئة بحرية: حريق بناقلة نفط قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف

30 مارس آذار (رويترز) – ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين أن حريقا شب في ناقلة نفط قرب مضيق هرمز جراء إصابتها بمقذوف مجهول.

وأفادت الهيئة، نقلا عن تقرير صادر عن مسؤول الأمن في الشركة المشغلة للناقلة، أنها كانت على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب دبي عندما أصابها المقذوف في جانبها الأيمن.

وأكدت الهيئة سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم وجود أي آثار بيئية.

وتتعرض السفن التجارية لهجمات صاروخية أو جوية و بحرية باستخدام طائرات مسيرة في الخليج ومضيق هرمز منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير شباط.

وكان خبراء في قطاع الأمن البحري ذكروا في وقت سابق اليوم إن سفينة حاويات مملوكة لشركة يونانية راسية قبالة سواحل رأس تنورة في السعودية أبلغت عن حادثتين منفصلتين سقطت فيهما مقذوفات في المياه قرب السفينة.

وأفاد ممثل عن سفينة “إكسبريس روم” التي ترفع علم ليبيريا بسقوط مقذوفين مجهولين في المياه قرب سفينة الحاويات على بعد حوالي 22 ميلا بحريا (40.7 كيلومتر) شمال شرقي رأس تنورة، في الساعة 1352 بالتوقيت العالمي المنسق.

وذكرت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية أن الحادثتين وقعتا في غضون ساعة واحدة، وأن طاقم السفينة بخير.

وقالت فانجارد إن الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق مسؤوليته عن الهجوم على السفينة “إكسبريس روم” في 11 مارس آذار.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في إحدى سفن الحاويات أبلغ عن سقوط مقذوفين مجهولين قرب السفينة بفارق ساعة بين كل منهما، مضيفا أن جميع أفراد الطاقم بخير.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الشركة المشغلة للسفينة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع اليوم الاثنين.

(تغطية صحفية محمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد أيمن سعد مسلم وعلي خفاجي للنشرة العربية)