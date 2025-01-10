هيئة سلامة الطيران الأوروبية تحذر من “مخاطر كبيرة” في سماء روسيا

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حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من “مخاطر كبيرة” تواجهها الطائرات التجارية التي تحلق في أجواء روسيا بسبب “نقص” التنسيق مع الجيش الذي ظهر بوضوح في حادث تحطم طائرة أذربيجانية قبل فترة قصيرة.

وجددت الوكالة في “نشرة أمنية حول مناطق النزاع” اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة، توصيتها لشركات الطيران بعدم التحليق غرب المجال الجوي الروسي الذي تمنع موسكو أساسا الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي من استخدامه لكنه لا يزال سالكا لشركات طيران صينية وتركية وخليجية خصوصا.

وأضافت الوكالة أن المنطقة المعنية تقع “إلى غرب خط الطول 60 شرقا على كل الارتفاعات وكل مستويات التحليق”.

وبمعزل عن التدابير التي اتخذتها روسيا، توصي الوكالة بتفادي التحليق فوق قسم من هذه المنطقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وشددت في النشرة الجديدة على أن النزاع يولد مخاطر “استهداف طائرات مدنية بصورة غير متعمدة … بسبب نقص محتمل في التنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية” عند تشغيل الدفاعات الجوية.

وأشارت الوكالة إلى “حوادث في المجالات الجوية التي لم تغلقها روسيا الاتحادية خلال هجمات” لافتة إلى أن “هذا يولد مخاطر كبيرة على عمليات التحليق، كما أظهر الحادث الذي تعرضت له الرحلة 8243 للخطوط الجوية الأذربيجانية”.

وقتل 38 شخصا في تحطم الطائرة اثناء قيامها برحلة بين باكو وغروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية في 25 كانون الأول/ديسمبر.

وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف بأن الدفاع الجوي الروسي كان نشطا عندما حاولت الطائرة الهبوط في غروزني قبل أن تتحطم، لكنه لم يوضح ما إذا كان النظام المضاد للطائرات أصاب الطائرة في شكل مباشر.

وقالت الوكالة إن “أي شركة طيران أوروبية لا تسير حاليا رحلات إلى روسيا ولا تستخدم مجالها الجوي” بعدما أغلقته موسكو ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ بدء اجتياحها لأوكرانيا.

لكنها ذكرت بأن “عدة شركات طيران من دول أخرى تواصل القيام بذلك رغم المخاطر المرتبطة بالحرب”.

ومن بين هذه الشركات خصوصا شركات صينية تستفيد بذلك من مسارات أقصر من منافساتها الأوروبية، وكذلك شركات تركية وهندية وشركات تتخذ مراكز في دول الخليج.

ولا يمكن للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران سوى إصدار “توصيات”، ويعود لسلطات الطيران المدني الوطنية أن تصدر تعليمات للشركات الجوية التابعة لها تحظر أو تحد من التحليق فوق دول أو مناطق معينة.

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