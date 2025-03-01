هيئة محلفين أمريكية تدين رجلا بجريمة قتل طفل من أصل فلسطيني

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من براد بروكس وكانيشكا سينغ

(رويترز) – أدانت هيئة محلفين في ولاية إيلينوي الأمريكية يوم الجمعة رجلا بارتكاب تهمتي القتل وجريمة الكراهية في جريمة طعن في أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل طفل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر ستة أعوام وإصابة والدته بجروح خطيرة، وفقا لوثائق المحكمة.

ويواجه جوزيف تشوبا (73 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة عندما يصدر الحكم عليه في مايو أيار بتهمة ارتكاب جريمة قتل قال ممثلو الادعاء إنها مدفوعة بكراهية المسلمين. ووقعت الجريمة بعد أيام قليلة من هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

كانت جريمة قتل الطفل وديع الفيومي والاعتداء على والدته حنان شاهين واحدة من أوائل وأسوأ جرائم الكراهية التي استهدفت المسلمين في الولايات المتحدة منذ بدء حرب إسرائيل على غزة.

وأشار مدافعون عن حقوق الإنسان إلى تصاعد مشاعر كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا) ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ هجوم حماس والحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة منذ ذلك الحين.

وقالت السلطات إن تشوبا، مالك العقار الذي كانت تستأجره حنان وابنها، طعن الطفل 26 مرة بسكين عسكرية ذات شفرة مسننة طولها 18 سنتيمترا. وأصيبت والدة الطفل بعدة طعنات في الهجوم الذي وقع في بلدة بلينفيلد، على بعد حوالي 64 كيلومترا جنوب غربي شيكاجو.

وخلال جلسات المحاكمة الأسبوع الماضي، شهدت حنان بأن تشوبا قال لها “أنت، كمسلمة، يجب أن تموتي”.

وقدم مايكل فيتزجيرالد، ممثل الادعاء بمكتب المدعي العام لمقاطعة ويل، تسجيلا لاتصال بخدمة النجدة (911) في المحاكمة.

وأمكن سماع حنان وهي تقول في التسجيل الصوتي “المالك يقتلني أنا وطفلي”.

وكان تشوبا قد دفع في وقت سابق ببراءته ولم يدل بأقواله خلال المحاكمة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي.

وتشمل الحوادث الأخرى في الولايات المتحدة التي دقت ناقوس الخطر بشأن التحيز ضد العرب محاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكية تبلغ من العمر ثلاث سنوات في تكساس وطعن رجل فلسطيني أمريكي في تكساس، وضرب رجل مسلم في نيويورك، وهجوما عنيفا على متظاهرين داعمين للفلسطينيين في كاليفورنيا، وإطلاق نار في فلوريدا على اثنين من الزوار الإسرائيليين الذين ظن المشتبه به أنهما فلسطينيان.

وأثارت حوادث أخرى القلق بشأن معاداة السامية منها تهديدات بالعنف ضد اليهود في جامعة كورنيل والتي أدت إلى إدانة وصدور حكم، فضلا عن مخطط فاشل لمهاجمة مركز يهودي في نيويورك ووقائع اعتداء على رجل يهودي في ميشيجان وحاخام في ماريلاند وطالبين يهوديين في شيكاجو.