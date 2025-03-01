هيئة محلفين أمريكية تدين رجلا في جريمة قتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني

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(رويترز) – أدانت هيئة محلفين في ولاية إلينوي الأمريكية يوم الجمعة رجلا بارتكاب تهمتي القتل وجريمة الكراهية في جريمة طعن في أكتوبر تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل طفل فلسطيني أمريكي يبلغ من العمر ستة أعوام وإصابة والدته بجروح خطيرة، وفقا لوثائق المحكمة.

ويواجه جوزيف تشوبا (73 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة عندما يصدر الحكم عليه في مايو أيار بتهمة ارتكاب جريمة قتل قال ممثلو الادعاء إنها ناجمة عن كراهية للمسلمين. ووقعت الجريمة بعد أيام قليلة من تنفيذ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لهجوم داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

كانت جريمة قتل الطفل وديع الفيومي والاعتداء على والدته حنان شاهين واحدة من أوائل وأسوأ حوادث جرائم الكراهية التي استهدفت المسلمين في الولايات المتحدة بعد هجوم حماس على إسرائيل.

وأشار مدافعون عن حقوق الإنسان إلى تصاعد مشاعر كراهية الإسلام ومعاداة السامية في الولايات المتحدة منذ ذلك الهجوم.

وقالت السلطات إن تشوبا، مالك العقار الذي كانت تستأجره شاهين وابنها، طعن الطفل 26 مرة بسكين عسكرية ذات شفرة مسننة طولها 18 سم. وأصيبت والدة الطفل بعدة طعنات في الهجوم الذي وقع في بلدة بلينفيلد، على بعد حوالي 64 كيلومترا جنوب غربي شيكاجو.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شاهين شهدت خلال المحاكمة هذا الأسبوع أن تشوبا قال لها “أنت، كمسلمة، يجب أن تموتي”.

وقدم مايكل فيتزجيرالد، ممثل الادعاء بمكتب المدعي العام لمقاطعة ويل، تسجيلا لاتصال بخدمة النجدة (911) في المحاكمة.

وبحسب شبكة “سي بي إس شيكاجو”، يمكن سماع شاهين وهي تقول في التسجيل الصوتي “المالك يقتلني أنا وطفلي”.

وتشمل الحوادث الأخرى في الولايات المتحدة التي تثير القلق بشأن التمييز ضد العرب محاولة إغراق فتاة فلسطينية أمريكية تبلغ من العمر ثلاث سنوات في تكساس وطعن رجل فلسطيني أمريكي في تكساس، ووقائع أخرى.

ودقت حوادث قليلة ناقوس الخطر بشأن معاداة السامية، منها تهديدات بالعنف ضد اليهود في جامعة كورنيل والتي أدت إلى إدانة وصدور حكم، فضلا عن مخطط فاشل لمهاجمة مركز يهودي في نيويورك.