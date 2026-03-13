هيجسيث: لا أدلة على زرع إيران ألغاما في مضيق هرمز

واشنطن 13 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في إفادة صحفية اليوم الجمعة إنه لا توجد أدلة واضحة على أن إيران زرعت ألغاما في مضيق هرمز.

يتناقض تقييم هيجسيث مع التقارير الإخبارية التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أشارت إلى أن إيران زرعت نحو 12 لغما في مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس نفط العالم.

وردا على سؤال بشأن احتمال وجود ألغام في المضيق، قال هيجسيث “سمعناهم يتحدثون عن ذلك… وهو ما سارعتم بنقله بشكل مبالغ فيه. لكن… ليس لدينا دليل قاطع على ذلك”.

تأتي تصريحات هجسيث في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ودول أخرى ارتفاعا حادا في أسعار النفط والغاز مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية يومها الرابع عشر.

وسجل الخام اليوم أسعارا قرب 100 دولار للبرميل.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )