The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

هيجسيث: لا أدلة على زرع إيران ألغاما في مضيق هرمز

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 13 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في إفادة صحفية اليوم الجمعة إنه لا توجد أدلة واضحة على أن إيران زرعت ألغاما في مضيق هرمز.

يتناقض تقييم هيجسيث مع التقارير الإخبارية التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أشارت إلى أن إيران زرعت نحو 12 لغما في مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس نفط العالم.

وردا على سؤال بشأن احتمال وجود ألغام في المضيق، قال هيجسيث “سمعناهم يتحدثون عن ذلك… وهو ما سارعتم بنقله بشكل مبالغ فيه. لكن… ليس لدينا دليل قاطع على ذلك”.

تأتي تصريحات هجسيث في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ودول أخرى ارتفاعا حادا في أسعار النفط والغاز مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية يومها الرابع عشر.

وسجل الخام اليوم أسعارا قرب 100 دولار للبرميل.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية