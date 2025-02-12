هيغسيث يعرض رؤية الولايات المتحدة بشأن الناتو وإنهاء حرب أوكرانيا

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أعلن وزير الدفاع الأميركي الجديد بيت هيغسيث الأربعاء أن واشنطن لن تنشر قوات في أوكرانيا بموجب أي اتفاق سلام مع روسيا، وأن استعادة كييف لكل أراضيها أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي ليسا هدفين واقعيين.

وحدد الوزير الأميركي في خطاب قوي ألقاه في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل الخطوط العريضة للاتفاق المستقبلي الذي تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إليه لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال أمام وزراء دفاع مجموعة من الدول الداعمة لكييف، بينهم نظيره الأوكراني، إن “رسالتنا واضحة، إراقة الدماء يجب أن تتوقف ويجب أن تنتهي هذه الحرب”.

واعتبر أن محاولة استعادة حدود أوكرانيا على ما كانت عليه قبل عام 2014 هو “هدف غير واقعي” من شأنه أن يطيل أمد الحرب.

وفي حين لفت وزير الدفاع الأميركي إلى ضرورة أن تحظى أوكرانيا بضمانات أمنية، اعتبر أن منحها عضوية حلف شمال الأطلسي مسألة “غير واقعية”، موضحا أن الولايات المتحدة لن تنشر قوات في البلد الحليف.

وأضاف “بدلا من ذلك، يجب أن تكون أي ضمانة أمنية مدعومة بقوات مؤهلة أوروبية وغير أوروبية”.

وقال هيغسيث إن ترامب “يطلق العنان لإنتاج الطاقة في الولايات المتحدة” ويحث المنتجين الآخرين على الاحتذاء به في محاولة لخفض الأسعار ودفع موسكو إلى التفاوض.

لكنه شدد على أن أوروبا يجب أن تبدأ بتقديم “الحصة الأكبر” من المساعدات لأوكرانيا.

كان الموقف الأميركي الصارم متوقعا إلى حد كبير، لكنه يبقى محبطا بالنسبة لكييف التي تواجه قواتها صعوبات في صد الجيش الروسي.

تأتي زيارة بيت هيغسيث لمقر حلف شمال الأطلسي في سياق أول سلسلة زيارات لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى أوروبا منذ تولي ترامب الرئاسة.

وستتوج الزيارات بلقاء نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ميونيخ الجمعة.

– “علاقة غير متوازنة” –

على صعيد الأمن الأوروبي، كرر هيغسيث مطالب ترامب لحلف شمال الأطلسي بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو.

وفي حين أكد أن واشنطن تظل ملتزمة بالناتو، فإنها “لن تقبل بعد اليوم بعلاقة غير متوازنة” على صعيد المساهمات.

وأشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن مصالح بلاده الأساسية تتركز على التهديدات التي تشكلها الصين، ومن أنه قد تكون هناك “مفاضلات” على حساب الحضور الأميركي في أوروبا.

وقال “بينما تعطي الولايات المتحدة الأولوية للتركيز على هذه التهديدات، يتعين على حلفائها الأوروبيين أن يتولوا زمام المبادرة”.

زاد حلفاء الولايات المتحدة بالفعل إنفاقهم العسكري في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعهدوا بذل مزيد من الجهود لدعم كييف.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي في رد مقتضب “الوزير هيغسيث، نحن نسمعك”.

وأضاف “نحن نستمع إلى مخاوفكم بشأن تعزيز الجهود من أجل أوكرانيا، ونحن نفعل وسنواصل فعل ذلك، وكذلك بشأن تعزيز الجهود من أجل الأمن الأوروبي”.

وأعلنت بريطانيا حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 185 مليون دولار.

– “بذل جهود أكبر بكثير” –

يخشى الأعضاء الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي أن تُرغم أوكرانيا على إبرام اتفاق سيئ يسمح لروسيا بادعاء النصر.

وتدعم الولايات المتحدة الأمن الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي منذ سبعة عقود.

ومن المتوقع أن تكون تصريحات بيت هيغسيث بمثابة إشارة البدء للمفاوضات الرامية إلى تحديد هدف إنفاق جديد لأعضاء التحالف في قمته المقررة في حزيران/يونيو في هولندا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته إنه يتوقع رفع الهدف إلى “أكثر من ثلاثة في المئة”.

وأضاف “نحن بحاجة الى بذل جهود أكبر بكثير ليكون لدينا ما نحتاج إليه للردع والدفاع. وحتى يكون هناك تقاسم أكثر إنصافا للأعباء”.

اب/الح-ح س/ب ق