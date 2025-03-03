واشنطن تلمح إلى أن على زيلينسكي التنازل او الرحيل

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هل دونالد ترامب مستعد للتخلي عن فولوديمير زيلينسكي؟ على أي حال، ألمح مسؤولون أميركيون الأحد إلى ضرورة رحيل الرئيس الأوكراني بعد المشادة الكلامية غير المسبوقة مع الرئيس الأميركي.

ويبدو أن الغضب الذي خلفه الفشل الذريع للقاء الجمعة في البيت الأبيض لم يهدأ بعد.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز “نحتاج إلى زعيم قادر على التعامل معنا والتعامل مع الروس في وقت ما وإنهاء هذه الحرب”، في إشارة الى الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام.

وأضاف في مقابلة مع محطة سي إن إن التلفزيونية “إذا اتضح أن الرئيس زيلينسكي لم يعد يرغب، سواء لدوافع شخصية أو سياسية، في إنهاء الحرب في بلاده، أعتقد أننا سنواجه مشكلة حقيقية”.

وحصلت مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض الجمعة، تعرض خلال الرئيس الأوكراني لاتهامات بعدم احترام الولايات المتحدة وعدم الامتنان لجهودها لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو.

وألغي بنتيجة ذلك توقيع اتفاق بشأن استثمار واشنطن للمعادن الأوكرانية.

وتعتبر واشنطن أن اتفاقا كهذا سيربط مصير البلدين، وبالتالي يردع روسيا عن أي هجوم جديد ضد أوكرانيا. لكن زيلينسكي يطالب بضمانات أمنية صريحة.

وكان الرئيس الأميركي كتب الأحد منشورا على منصته “تروث سوشال” قال فيه إنه “من الآن فصاعدا، لن يكون أمام زيلينسكي من خيار سوى التراجع وقبول الشروط التي وضعها ترامب”.

وكان ترامب وصف الرئيس الأوكراني الأسبوع الماضي بأنه “دكتاتور” مشككا بذلك في شرعيته الديموقراطية.

– تغيير “السلوك” –

وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون الأحد أن “شيئا يجب أن يتغير”.

وقال لمحطة إن بي سي “إما أن يعود (زيلينسكي) إلى رشده وإلى طاولة المفاوضات مع الامتنان، أو على شخص آخر تولي رئاسة البلاد للقيام بذلك”.

وعقب المشادة الكلامية، قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب بدوره من ترامب، إن “على زيلينسكي أن يغير موقفه بشكل جذري أو أن يرحل”.

وتحدث والتز عن “فرصة كبيرة ضائعة” مؤكدا أنه “صدم” لوقوع المشادة ولسلوك زيلينسكي.

وأوضح أن ذلك أثار لديه شكوكا حول رغبة زيلينسكي “في أن يكون يوما مستعدا للتفاوض مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين” أو “لإنهاء هذه الحرب”.

ورفض والتز أي حديث عن نصب “كمين” للرئيس الأوكراني من قبل ترامب ونائبه جاي دي فانس، وأكد مجددا أن على أوكرانيا أن تقدم “تنازلات حول الأراضي” لإنهاء الحرب مع روسيا.

وأضاف أنه سيكون على “أوروبا إعطاء ضمانات أمنية”، في وقت اجتمع حلفاء كييف في لندن الأحد بحضور زيلينسكي.

ورد زيلينسكي ساخرا ومقترحا منح السناتور ليندساي غراهام “الجنسية الأوكرانية”.

وقال خلال مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية الاثنين “سيكون لصوته وقع أكبر وسأبدا بالإصغاء إليه بصفته مواطنا أوكرانيا لمعرفة من ينبغي ان يكون رئيسا”.

وأكد “نظرا إلى ما يحدث، ونظرا إلى الدعم، فإن استبدالي ببساطة لن يكون بهذه السهولة” مضيفا “لن تكون المسألة مجرد تنظيم انتخابات. بل سيتعين أيضا منعي من الترشح، وهو الأمر الذي سيكون أكثر تعقيدا بعض الشيء”..

وأقترح الرئيس الأوكراني الذي جعل من حصول بلده على ضمانات أمنية أولية مطلقة، مرة جديدة التخلي عن منصبه في مقابل انضمام اوكرانيا غلى حلف شمال الأطلسي. وقال “إذا حصلنا على حلف شمال الأطلسي وانتهت الحرب، فهذا يعني أنني أنجزت مهمتي”.

وفي الولايات المتحدة، أعربت شخصيات أخرى بينهم نواب جمهوريون عن استيائهم للدعوات إلى استقالة زيلينسكي.

وقال السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد لمحطة إن بي سي “بصراحة، سيؤدي ذلك إلى اغراق أوكرانيا في حال من الفوضى”.

– هل حان وقت الانسحاب من الناتو؟ –

في استطلاع للرأي أجرته محطة سي بي إس الأحد، أيد 52% من الأميركيين دعم أوكرانيا في مقابل 4% لروسيا، فيما بقي 44% على الحياد.

ذكرت صحف عدة أن إدارة ترامب تنوي وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا التي أقرت في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.

وأحدث توجه دونالد ترامب نحو روسيا بعدما اجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير بوتين في 12شباط/فبراير، صدمة في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم.

ووصف الخبير ماكس برغمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، ما حدث الجمعة بأنه “يوم حزين” في العلاقات عبر الأطلسي، ورأى أنه “من الواضح أن هذا يثير تساؤلات حول مستقبل أوكرانيا ولكن أيضا مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

من جهته أكد إيلون ماسك مستشار ترامب ، في منشور على منصة اكس مساء السبت، أنه “يؤيد” ما نشره أحد المؤثرين وقال إن “الوقت قد حان للانسحاب من الناتو والأمم المتحدة”.

لب/ليل/غ ر