واشنطن وحلفاؤها في الرباعية يتعهّدون التعاون لضمان إمدادات المعادن النادرة

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تعهّدت دول التحالف الرباعي (الولايات المتّحدة واليابان والهند وأستراليا) الثلاثاء التعاون لضمان استقرار إمدادات المعادن النادرة، في خطوة تأتي في ظل تزايد المخاوف من هيمنة الصين على هذه الموارد التي تُعدّ أساسية في صناعة التكنولوجيات الجديدة.

واستضاف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن الثلاثاء نظراءه الأسترالي والهندي والياباني في إطار إعادة تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب اهتمامها بآسيا بعدما انشغلت منذ تولّيها السلطة بملفي أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم إنهم قرّروا إطلاق مبادرة مشتركة في مجال المعادن النادرة في إطار “توسعة طموحة لشراكتنا (…) تهدف إلى ضمان أمن وتنويع سلاسل التوريد”.

ولم يقدّم الوزراء سوى تفاصيل قليلة بشأن هذه المبادرة، لكنّهم أوضحوا أنّ الهدف منها هو تقليل الاعتماد على الصين التي تمتلك احتياطيات غنية من المعادن الاستراتيجية.

وشدّد البيان على أنّ “الاعتماد على دولة واحدة لمعالجة وتكرير المعادن الأساسية وإنتاج المنتجات المشتقّة يُعرّض صناعاتنا للإكراه الاقتصادي والتلاعب بالأسعار واضطرابات سلاسل التوريد”.

ولم يأت البيان على ذكر الصين بالاسم لكنّ الوزراء أعربوا عن “قلقهم البالغ إزاء الأعمال الخطرة والاستفزازية” في بحري الصين الجنوبي والشرقي والتي “تهدّد السلام والاستقرار في المنطقة”.

كما ندّد الوزراء الأربعة بكوريا الشمالية لإجرائها “تجارب صاروخية مزعزعة للاستقرار”، وشدّدوا على وجوب “نزع سلاحها النووي بالكامل”.

ويُشكّل السلاح النووي الكوري الشمالي مصدر قلق كبير لليابان خصوصا.

ووضعت الولايات المتّحدة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على رأس أولوياتها، لكنّها انشغلت إلى حدّ كبير بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وبالنزاعات التي لا تنفك تتوالى في الشرق الأوسط.

وتُعدّ “الرباعية” في المقام الأول منتدى لمناقشة القضايا الأمنية.

وعارضت الصين مرارا هذا المنتدى، متذهمة إياه بالسعي إلى مواجهة صعودها.

ووعد ترامب في حملته الانتخابية باتخاذ موقف حازم تجاه الصين، لكنه وجّه رسائل متضاربة منذ توليه منصبه.

وفي مطلع حزيران/يونيو، وصف ترامب العلاقات مع الصين بأنها “ممتازة”، وذلك بعد أن توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق إطاري يهدف لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة بينهما.

ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى الهند في وقت لاحق من هذا العام لحضور قمة قادة “الرباعية”.

ولطالما صوّر ترامب الصين على أنها الخصم الرئيسي للولايات المتحدة، لكنّه منذ عودته إلى السلطة، أشاد أيضا بعلاقته مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وفي تصريحات صحافية مقتضبة، أكد الوزيران الهندي والياباني على الحاجة لأن تكون “منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة”، مستخدمين في ذلك تعبيرا مألوفا في القاموس الدبلوماسي لمنطقتهما يشير علانية إلى الطموحات الصينية التوسّعية.

لب/بم