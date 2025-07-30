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وزارة البترول المصرية تعلن إطفاء حريق على سفينة حاويات تابعة لإم.إس.سي

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(رويترز) – أعلنت وزارة البترول المصرية يوم الأربعاء إخماد حريق اندلع على متن سفينة الحاويات “بومبا” التابعة لشركة النقل البحري إم.إس.سي على بعد نحو ثلاثة أميال بحرية من منصة جنوب شرق الحمد، وذلك دون وقوع إصابات.

وقالت في بيان “أسفرت الجهود المشتركة عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، كما تم قطر المركب إلى منطقة الانتظار البحرية الآمنة بعيدا عن مناطق التشغيل والممرات الحيوية للملاحة”.

وقالت إن الحريق اندلع في غرفة ماكينات المركب أثناء تواجدها بالمجرى الملاحي.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية