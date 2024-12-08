وزارة الخارجية: مصر تدعو جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الأحد إنها تتابع الوضع في سوريا باهتمام كبير ودعت الأطراف المعنية إلى “صون مقدرات الدولة” وأكدت دعمها للشعب السوري وسيادته ووحدته.

جاء ذلك بعد الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري بشار الأسد على يد مقاتلين من المعارضة السورية المسلحة.

والبيان أول تعليق على الوضع في سوريا من حكومة عربية بشكل رسمي.

وقال البيان “تتابع مصر باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها”

وأضاف البيان أن مصر “تدعو جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي”.