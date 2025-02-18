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وزارة الخارجية الفلسطينية تندد بنقل فيجي سفارتها إلى القدس

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – نددت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الثلاثاء بقرار دولة فيجي نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي والقرارت الدولية.

وفيجي مستعمرة بريطانية سابقة تقع في جنوب المحيط الهادي وهي أرخبيل يتكون من 332 جزيرة منها 110 جزر مأهولة بشكل دائم.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تعتبر هذا القرار “خطوة تجسد وقوف فيجي إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، كما وتلحق ضررا كبيرا بفرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتطبيعا مرفوضا مع الاحتلال وجرائمه، وتحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في وقت تصعد فيه دولة الاحتلال عدوانها على شعبنا في كل أنحاء فلسطين، في محاولة لتهجيره من وطنه”.

وأشارت الوزارة إلى أن فيجي هي سابع دولة تنقل أو تفتتح سفارة في القدس.

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