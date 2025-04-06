وزارة الزراعة الأميركية تلغي منحة بعد مزاعم بأنها مخصصة للمتحولين جنسيا

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ألغت وزارة الزراعة الأميركية منحة فدرالية أميركية قيمتها 600 ألف دولار لإجراء بحوث متعلقة بالمستلزمات الصحية النسائية، بعدما زعم مسؤولون أنها مخصصة للمتحولين جنسيا، ما يسلط الضوء بشكل إضافي على دور التضليل في موجة خفض الانفاق في عهد دونالد ترامب.

وأوكل الرئيس الجمهوري الى حليفه الملياردير إيلون ماسك، تولي إدارة الكفاءة الحكومية لخفض الانفاق.

ومنذ عودة ترامب الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، قامت إدارته بتسريح الآلاف من الموظفين ووقف برامج تمويل فدرالية. لكن العاملين على خفض النفقات يلجأون الى التضليل في كثير من الأحيان لتحقيق غاياتهم.

وألغت وزيرة الزراعة بروك رولينز في آذار/مارس، منحة بحث لجامعة ساثرن في لويزيانا، قائلة إنها مخصصة لدراسة “الدورات الشهرية لدى الرجال المتحولين جنسيا”.

الا أن الهدف الفعلي من الدراسة هو استكشاف كيف يمكن انتاج بدائل للفوط الصحية والملابس الداخلية الصناعية، باستخدام الألياف الطبيعية مثل القطن المتجدد، وفقا لوزارة الزراعة وخمسة مصادر مطلعة على الملف. كما تضمّن البحث برنامجا توعويا للنساء والفتيات بشأن الدورة الشهرية، ومبادرات محلية لمعالجة الألياف.

ووجهت مبادرة “أكاديان براون كوتون” الجامعية لانتاج الألياف القطنية، رسالة الى سناتور لويزيانا كلاي هيغيز اطلعت عليها فرانس برس، اعتبرت فيها أن المنحة ألغيت بسبب “سوء فهم”.

أضافت “هذه خسارة حقيقية للنساء”.

وأكدت جامعة ساثرن في بيان أن المشروع “ليس دراسة متعلقة بالدورات الشهرية ولا يتضمن بحوثا عنها”.

وإضافة الى الاناث، كان يمكن للدراسة أن تعود بالفائدة على مزارعين في لويزيانا، إحدى أفقر الولايات الأميركية.

وقال نوريس غرين جونيور، أحد المزاعين الذين كان من المقرر أن يساهموا في الدراسة، إن على المسؤولين الذين ألغوها أن يزوروا الولاية ليفهموا الواقع.

وأوضح “تعالوا الى الخليج وشاهدوا كم من النساء يعانين الفقر… لربما تصبح لديكم مقاربة مختلفة”.

وردا على سؤال لفرانس برس، أكد متحدث باسم وزارة الزراعة أن البحث ألغي لأنه يعطي الأولوية لـ”المتحولين جنسيا”. وعند الطلب منه تقديم دليل على ذلك، ذكر المتحدث بأن ملخص المشروع يذكر عبارة “متحولين جنسيا”.

ووردت هذه العبارة مرة واحدة، وذلك للإشارة الى أن الذكور المتحولين “قد يعانون أيضا من الدورات الشهرية”.

وسبق لماسك ومسؤولين آخرين أن لجأوا الى التضليل في تبرير قطع التمويل الفدرالي، من الاشارة الى أن بعض الموارد مخصصة لتوفير واقيات ذكرية لسكان قطاع غزة، الى مزاعم بشأن المستفدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

وقالت المحللة في مجموعة “كومون كوز” أودري ماكايب “متى تسلل الباطل الى الوعي العام، لا يعود في مقدور تحقيق لتصحيح الكذبة، أن يقوم بالكثير لإلغاء مفعولها”.

بمس-اش/كام