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وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 78 شخصا على الأقل خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حرك حماس الجمعة مقتل 78 فلسطينيا على الأقل خلال الساعات ال24 الماضية في قطاع غزة الذي يشهد هجوما متجددا للجيش الإسرائيلي.

وفي الإجمال، استقبلت مستشفيات القطاع الفلسطيني 84 جثة، من بينها ست جثث لأشخاص قتلوا في أيام سابقة، و168 جريحا، بحسب وزارة الصحة التي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

وقالت الوزارة في بيان “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”. 

قُتل ما لا يقل عن 2062 فلسطينيا منذ استئناف إسرائيل هجومها على قطاع غزة في 18 آذار/مارس منهية هدنة استمرت شهرين، ما يرفع حصيلة القتلى في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 51439 معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة. 

اندلعت الحرب في ذلك اليوم ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

بور-في/ح س/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية