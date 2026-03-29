وزارة الطاقة: انقطاع الكهرباء في أجزاء من طهران بعد هجمات على بنى تحتية

29 مارس آذار (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزارة الطاقة قولها اليوم الأحد إن الكهرباء انقطعت عن أنحاء من العاصمة الإيرانية طهران وإقليم ألبرز إثر هجمات استهدفت البنية التحتية.

وأضافت وسائل الإعلام أن شظايا أصابت جزءا من شبكة الكهرباء في ألبرز، ما أدى إلى انقطاعها في عدة مناطق بطهران وكرج وأن السلطات تعمل على إعادة التيار الكهربائي.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )