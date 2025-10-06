The Swiss voice in the world since 1935
وزارة مالية الإمارات تؤكد تطبيق ضريبة المشروبات المحلاة مطلع 2026

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أكّدت وزارة المالية في الإمارات أن التعديلات المتعلقة بالضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2026، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وأعلنت الوزارة عن جاهزية حزمة التعديلات التشريعية اللازمة لإدراج السياسة المعدلة للضريبة الانتقائية ضمن التشريعات الوطنية، تماشيا مع اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق النموذج الحجمي المتدرج لفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.

وأوضحت وزارة المالية أن التعديلات تهدف إلى “توفير إطار تنظيمي متكامل يضمن التنفيذ السلس للسياسة المعدلة على المستوى الوطني في مطلع العام 2026… وضمان مواءمة النظام الضريبي مع أفضل الممارسات العالمية والتوجهات الخليجية الموحدة”.

